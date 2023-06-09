316 человек эвакуированы из-за пожара в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пожар продолжается на территории лесного массива на территории ГЛПР «Семей орманы» Батпаевского, Камышенского и Успенского лесничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Сохраняются три очага горения: западная кромка (Камышенское лесничество в районе села Камышенка), также пожар развивается в Каштакском направлении и в селе Успенское, где располагается оперативный штаб. Сотрудники караулят кромку леса для предотвращения распространения огня.

На месте пожара работают более 600 человек, 168 единиц техники, 6 вертолетов. Произведено более 55 сбросов воды с объемом 154 тонн.

Температура воздуха составляет около 30 градусов, что значительно осложняет тушение огня, также работы осложняются переменностью направления ветра и то, что пожар движется широким фронтом, распространяясь практически во все стороны.

На месте стихийного бедствия находятся вице-министр МЧС РК Марат Кульдиков, председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов, аким области Абай Нурлан Уранхаев и все другие ответственные сотрудники.

«8 июня в 12:03 поступило сообщение о возникновении пожара в 66-м квартале Батпаевского лесничества, на расстоянии примерно 25 километров от Семея. Пожар произошёл в результате двух разрядов молний. Оперативно пожары не удалось отработать в виду того, что местность оказалась непроходимой для техники «Семей орманы» - там расположены высокие песчаные барханы. Расстояние от места расположения лесничества составляет 11 километров, к моменту прибытия техники площадь пожара составляла 20 га. В результате высокой температуры и сильного ветра, пожар за 2 часа распространился на территорию 200 га», - отметил Димитрий Гариков.

Лесной пожар представляет угрозу с. Успенское, с. Поднебесное и с. Барышевка, жители поселков эвакуированы (в общем эвакуировано 316 человек). Для охраны общественного порядка и имущества населения на месте организовано дежурство сотрудников РОП. Для жителей Бородулихи угрозы нет.

«Своевременно был организован оперативный штаб, привлечены силы и средства. Пожаром охвачено ориентировочно 30 тысяч гектаров, затронуты Батпаевское, Камышенское и Успенское лесничества. Ночью произведена эвакуация из Успенки, Барышевки и Поднебесного. Количество жилых домов на территории населенных пунктов около 200, от огня пострадали 1 нежилой и 2 жилых дома в селе Барышевка», - добавил заместитель акима области.

Как сообщалось, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

В связи с крупными пожарами в области Абай Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.