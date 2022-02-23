Новости
3146 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
23 Февраля 2022 08:12
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 146 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Новости по темеКоронавирус: Алматы и СКО - в «красной» зоне 598 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Низкие темпы вакцинации подростков и беременных волнуют облздрав СКО
в городе Нур-Султане - 320,
в городе Алматы - 570,
в городе Шымкент - 566,
в Акмолинской области - 177,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 150,
в Атырауской области - 64,
в ВКО - 62,
в Жамбылской области - 63,
в ЗКО - 202,
в Карагандинской области - 52,
в Костанайской области - 175,
в Кызылординской области – 16,
в Мангистауской области - 3,
в Павлодарской области - 566,
в СКО - 145,
в Туркестанской области - 15.
Всего в стране выздоровело 1 259 430 человека от COVID-19.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус: Алматы и СКО - в «красной» зоне
- Более 673 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане
- 598 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
- Ряд послаблений ввели в Акмолинской области
- Низкие темпы вакцинации подростков и беременных волнуют облздрав СКО
- Сколько человек заразились коронавирусом после ревакцинации в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн