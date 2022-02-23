3146 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 146 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

в городе Нур-Султане - 320,

в городе Алматы - 570,

в городе Шымкент - 566,

в Акмолинской области - 177,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 150,

в Атырауской области - 64,

в ВКО - 62,

в Жамбылской области - 63,

в ЗКО - 202,

в Карагандинской области - 52,

в Костанайской области - 175,

в Кызылординской области – 16,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 566,

в СКО - 145,

в Туркестанской области - 15.

Всего в стране выздоровело 1 259 430 человека от COVID-19.