+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

3146 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

23 Февраля 2022 08:12
Поделиться:
3146 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 146 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Новости по теме
Более 673 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане
Коронавирус: Алматы и СКО - в «красной» зоне 598 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Низкие темпы вакцинации подростков и беременных волнуют облздрав СКО

в городе Нур-Султане - 320,

в городе Алматы - 570,

в городе Шымкент - 566,

в Акмолинской области - 177,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 150,

в Атырауской области - 64,

в ВКО - 62,

в Жамбылской области - 63,

в ЗКО - 202,

в Карагандинской области - 52,

в Костанайской области - 175,

в Кызылординской области – 16,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 566,

в СКО - 145,

в Туркестанской области - 15.

Всего в стране выздоровело 1 259 430 человека от COVID-19.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Более 673 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане
Коронавирус: Алматы и СКО - в «красной» зоне
598 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Низкие темпы вакцинации подростков и беременных волнуют облздрав СКО
Популярное
1 Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
2 Обновленные ставки на утильсбор не сделают дешевле автомобили – Каирбек Ускенбаев
3 Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
4 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
5 Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
6 Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
Читайте также
Низкие темпы вакцинации подростков и беременных волнуют облздрав СКО
Сколько человек заразились коронавирусом после ревакцинации в СКО
Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
Обновленные ставки на утильсбор не сделают дешевле автомобили – Каирбек Ускенбаев
Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив