08:05, 10 Июль 2021 | GMT +6
3130 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3130 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 798,
город Алматы - 491,
город Шымкент - 246,
Акмолинская область - 108,
Актюбинская область - 104,
Алматинская область - 118,
Атырауская область - 160,
Восточно-Казахстанская область - 80,
Жамбылская область - 43,
Западно-Казахстанская область - 198,
Карагандинская область - 325,
Костанайская область - 53,
Кызылординская область - 50,
Мангистауская область - 137,
Павлодарская область - 130,
Северо-Казахстанская область - 40,
Туркестанская область - 49.
Всего в стране выявлено 451130 заболевших.