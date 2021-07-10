3130 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3130 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 798,

город Алматы - 491,

город Шымкент - 246,

Акмолинская область - 108,

Актюбинская область - 104,

Алматинская область - 118,

Атырауская область - 160,

Восточно-Казахстанская область - 80,

Жамбылская область - 43,

Западно-Казахстанская область - 198,

Карагандинская область - 325,

Костанайская область - 53,

Кызылординская область - 50,

Мангистауская область - 137,

Павлодарская область - 130,

Северо-Казахстанская область - 40,

Туркестанская область - 49.

Всего в стране выявлено 451130 заболевших.



