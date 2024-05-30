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    09:30, 30 Май 2024 | GMT +6

    3120 га сельхозугодий подтоплено в пригороде Атырау

    сельское хозяйство
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    По городу Атырау из 265 крестьянских хозяйств подтоплено 37 общей площадью 3120 гектаров. Вдоль канала Соколок, по Алмалинскому и Еркинкалинскому сельским округам зарегистрировано 18 животноводческих и 19 растениеводческих хозяйств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    — Все поголовье скота в подтопленных крестьянских хозяйствах отогнано в безопасную зону. Случаев гибели животных и подтопления домов не было. Однако пострадали база отдыха «Алтын сазан» и магазин «Адай». В настоящее время акиматом оказывается помощь крестьянским хозяйствам, находящимся в сложной ситуации — по строительству, снабжению техникой, необходимыми кормами для скота, горюче-смазочными материалами, оборудованием, укреплению дамб, — рассказал заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов.

    На сегодня имеется 180 крестьянских хозяйств, находящихся под угрозой подтопления в Каиршакинском, Еркинкалинском, Алмалинском сельских округах и городе Атырау. В опасных зонах организовано круглосуточное дежурство. Также планируется создание городской комиссии по расчету и возмещению ущерба крестьянским хозяйствам, после чего им выплатят денежную компенсацию.

    Теги:
    Атырауская область Сельское хозяйство Пострадавшие Компенсация Компенсация за скот Оперштаб Ущерб
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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