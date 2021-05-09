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    08:15, 09 Май 2021 | GMT +6

    3106 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3106 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 493,

    город Алматы - 1203,

    Акмолинская область - 266,

    Актюбинская область - 40,

    Алматинская область - 325,

    Атырауская область - 119,

    Восточно-Казахстанская область - 72,

    Жамбылская область - 47,

    Западно-Казахстанская область - 114,

    Карагандинская область - 234,

    Костанайская область - 5,

    Кызылординская область - 49,

    Мангистауская область - 35,

    Павлодарская область - 38,

    Северо-Казахстанская область - 16,

    Туркестанская область - 50.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 297268.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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