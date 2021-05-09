3106 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3106 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 493,

город Алматы - 1203,

Акмолинская область - 266,

Актюбинская область - 40,

Алматинская область - 325,

Атырауская область - 119,

Восточно-Казахстанская область - 72,

Жамбылская область - 47,

Западно-Казахстанская область - 114,

Карагандинская область - 234,

Костанайская область - 5,

Кызылординская область - 49,

Мангистауская область - 35,

Павлодарская область - 38,

Северо-Казахстанская область - 16,

Туркестанская область - 50.

Итого выздоровевших в Казахстане - 297268.