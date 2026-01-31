31 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

58 лет назад (1968) родился ИМАНБАЕВ Болат Бариевич — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Армения.

Фото: Gov.kz

Родился в Акмолинской области. Окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова; Дипломатическую академию МИД РФ.

Трудовая деятельность: референт Управления СНГ МИД РК (1992-1993); сотрудник аппарата акима Акмолинской области (1993-1995); председатель Комитета по внешнеэкономическим связям Акмолинской области (1995-1997); руководитель консульского пункта МИД РК (1997-1998); первый секретарь Управления Государственного протокола, советник министра, начальник отдела Комитета по делам СНГ МИД РК (1998-2000); первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в Литве (2000-2004); директор Департамента экономического и гуманитарного сотрудничества МИД РК (2004-2005); советник Посольства Республики Казахстан в ФРГ (2005-2008); директор Департамента международного сотрудничества Министерства индустрии и новых технологий РК (2009-2011); советник Посольства Республики Казахстан в ФРГ (2011-2014); советник-посланник Посольства Республики Казахстана в России (2014-2017); генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге (2017-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии (2019-2021); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству (2019-2021).

На занимаемой должности с февраля 2021 года.

55 лет назад (1971) родился ТУРСЫНБАЕВ Кеген Ахметович — вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище имени Ленинского комсомола (1993), Евразийский государственный университет имени Л. Н. Гумилева (2001), Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2013).

Трудовая деятельность: в разные годы служил в рядах Республиканской гвардии РК, Службы охраны Президента РК, Пограничной Службы Комитета национальной безопасности РК; руководитель департамента Комитета защиты прав потребителей по Восточно-Казахстанской области (2020-2021); начальник отдела Управления делами Президента РК (2021-2022); занимал руководящие должности в структуре Министерства внутренних дел РК (2022-2024); временно исполняющий обязанности председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2024).

На занимаемой должности с октября 2024 года.

47 лет назад (1979) родился БАЙТУКЕНОВ Тулеген — режиссер, сценарист, продюсер.

Фото: time.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахский Национальный Педагогический Университет им. Абая, факультет русской филологии.

Трудовая деятельность: кинообозреватель газеты «Время». Дебют в кино — «Супербаха» (2011).

Режиссер и продюсер фильмов «Саташ» (2018), «Черный, черный человек» (2019); «Желтая кошка» (2020). Основатель мастерской игровой режиссуры «ACTION!».

45 лет назад (1981) родился ДЖУВАШЕВ Асылхан Болатович — председатель правления АО «НК „Продкорпорация“.

Фото: fcc.kz

Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, специальность «Экономист».

Трудовая деятельность: специалист, ведущий специалист, главный специалист, кредитный эксперт, начальник управления, начальник департамента кредитования АО «АТФ банк» города Алматы (2002-2009); начальник управления кредитования и лизинга АО «КазАгроФинанс» (2009-2011); заместитель председателя правления АО «КазАгроФинанс» (2011-2015); управляющий директор — член правления АО «КазАгроФинанс» (2015-2018); управляющий директор АО «Холдинг „КаАгро“ (2018), член правления АО „Холдинг „КаАгро“ (2018-2020); председатель Совета директоров АО „Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства“ (2020-2021); заместитель председателя правления, член правления АО „Аграрная кредитная корпорация“ (2021-2022).

На занимаемой должности — с августа 2022 года.

41 год назад (1985) родился КУЛЬНАЗАРОВ Канат Темирович — заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Фото: gov.kz

Родился в Мартукском районе Актюбинской области. Окончил Алматинскую академию экономики и статистики (2005).

Трудовая деятельность: промоутер в ТОО «Тарба Эдмейкер» (2006-2007); ведущий специалист Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2007-2008); эксперт, директор Департамента по управлению активами Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (2009-2022); руководитель Управления контроля и претензионно-исковой работы Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (2022-2023); руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Астана (03.2023-01.2025).

На занимаемой должности с января 2025 года.

40 лет назад (1986) родился ЕРТАЕВ Бауыржан Акилбекович — заместитель прокурора города Астаны.

Фото: gov.kz

Родился в Алматинской области.

Трудовая деятельность: помощника прокурора Алмалинского района города Алматы (2006); работа на различных должностях прокуратуры города Алматы (2007-2020); прокурор Алатауского района (2018-2020); прокурор Алмалинского района города Алматы (2020-2023); заместитель прокурора Павлодарской области (2023-2025).

На занимаемой должности — с ноября 2025 года.

28 лет назад (1998) родился АХМЕТОВ Садриддин Алиханович — казахстанский боксер-профессионал.

Фото: sports.kz

Родился в Туркестанской области.

Спортивные достижения: чемпион на Молодежном чемпионате мира в Санкт-Петербурге (Россия), победив в финале украинца Павла Гулу, был признан лучшим молодым боксером года в Казахстане (2016); боксер вошел в состав взрослой сборной Казахстана, весе до 69 килограммов; победитель престижного Кубка Короля в Бангкоке (2017); выиграл Кубок Президента Казахстана в Астане (2017); дебютировал на профессиональном ринге в Центре Видеотрон (Квебек-сити, Канада) и нокаутировал мексиканца Тони Баррераса (2018).

Провел 13 боев, одержал 13 побед, из них 11 побед — нокаутом.

Также в этот день родились:

78 лет назад (1948-2008) родился МУКАЙ Баккожа Сейдинулы — писатель, прозаик, драматург, публицист, журналист, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства (2000 года).

Фото: egemen.kz

Родился в Алматинской области. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета.

Трудовая деятельность: редактор Кегенской районной газеты «Коммунизм нуры» (ныне — «Хан тәңірі») (с 1965 года); работал в журналах «Білім жане еңбек», «Жұлдыз», в аппарате Союза писателей Казахстана (1970-1988); главный редактор репертуарно-редакционной коллегии, начальник управления Министерства культуры Республики Казахстан (1990-1995); главный редактор общественно-политического, литературно-художественного, иллюстрированного журнала «Парасат» (1995-2008).

Автор романов «Одинокий путник» и «Өмирзая», а также прозаических книг «Когда идет дождь», «Течение жизни», «Песня лебедя», «Беспокойное лето», «Бренная жизнь», «Ночь предопределения», «Первая любовь», «Семь ветров», «Сказочное завтра». Его произведения переведены на таджикский, кыргызский, белорусский, якутский, татарский, башкирский, русский, узбекский, каракалпакский, туркменский, корейский языки.