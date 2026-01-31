31 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день ювелира

Считается, что идея создания этого праздника впервые возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», который проходил в Костроме. А в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров и было принято решение учредить 31 января как Международный день ювелира. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

СОБЫТИЯ

В 1991 году постановлением Совета Министров Казахской ССР Усть-Каменогорский педагогический институт был преобразован в Восточно-Казахстанский государственный университет.

В 1997 году путем слияния управления Алматинской железной дороги, управления Целинной железной дороги и управления Западно-Казахстанской железной дороги было создано Республиканское государственное предприятие «Қазақстан темiр жолы».

Цель слияния — оптимизация структуры управления перевозочным процессом и ликвидация излишних звеньев, финансово-экономическое оздоровление железнодорожной отрасли.

В 2006 году было создано АО «Национальная холдинговая компания „Самрук“, в управление которому переданы государственные доли в национальных компаниях и республиканских государственных предприятиях.

В 2007 году в Алматы были изданы «Национальный географический атлас РК» и монография «Республика Казахстан».

В «Национальном географическом атласе РК» собраны все научные и научно-практические работы исследовательских институтов и центров. Ценность атласа состоит в том, что в нем впервые опубликована карта экологической безопасности страны.

Монография «Республика Казахстан» состоит из трех частей: в первой — «Природные условия и ресурсы» исследована литосфера, гидросфера, атмосфера и биосфера. Вторая часть издания посвящена социально-экономическому развитию страны после принятия Конституции РК, третий том посвящен вопросам экологической безопасности.

В 2008 году в Алматы была учреждена премия имени известного поэта Мукагали Макатаева, которой удостаиваются литераторы и ученые, внесшие большой вклад в дело изучения и пропаганды творческого наследия поэта.

В 2011 году в Алматы в южной части высокогорного спортивного комплекса «Медео» открылся Парк снежного барса. Новый развлекательный объект, создание которого осуществлено в рамках программы «Культурная Азиада», служит поддержке спортивного духа алматинцев и гостей города, а также пропаганде здорового образа жизни и активного туризма.

В 2012 году в Алматы впервые вышла печатная версия книги Магжана Жумабаева «Табалдырық. Манифест». В своих произведениях он защищал свободу писательского труда, творческую независимость.

В 2013 году Казахский национальный университет имени аль-Фараби был принят в созданную при университете «Тафтс» (США) Международную ассоциацию институтов высшего образования «Таллорес», в состав которой входит более 240 вузов из более 60 стран мира с общим числом студентов, превышающим 6 млн человек.

Целью деятельности организации является расширение и установление более высоких стандартов образовательных программ университетов, расширение контактов между институтами высшего образования. На сайте ассоциации создана страничка КазНУ имени аль-Фараби.

В 2013 году казахстанец Али Аманбаев получил награду за лучшую историю успеха в борьбе за свои права людей с ограниченными возможностями от Программы развития ООН. Награду в виде увеличенной истории успеха в нарядной рамке вручила администратор Программы развития ООН на первой в 2013 году сессии совета директоров ПРООН в Нью-Йорке.

В 2017 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные монеты «proof» качества, посвященные 25-летию Национального олимпийского комитета, номиналом 100 тенге. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса — 31,1 г, диаметр — 38,61 мм, тираж — тысяча штук.

В 2018 году Казахстан успешно прошел аудит по авиационной безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO — International Civil Aviation Organization) и подтвердил высокий уровень соответствия международным стандартам.

Аудит ICAO — один из важнейших объективных инструментов оценки системы безопасности гражданской авиации государства. В случае выявления существенных замечаний и низкой оценки по результатам аудита ICAO возможны серьезные негативные последствия в виде ограничения на полеты другими странами.

В 2020 году в Центральной библиотеке Академии наук Словацкой Республики состоялась торжественная церемония передачи в дар 40 изданий произведений Абая, а также работ, посвященных его жизни и деятельности.

Мероприятие состоялось в рамках празднования 175-летия Абая (1845-1904) — философа, композитора, политического деятеля, поэта, просветителя, переводчика, основоположника казахской письменной литературы и ее первого классика, реформатора культуры в духе сближения с русской и европейской культурой.

В 2020 году Казахстанский совет по международным отношениям вошел в глобальный рейтинг аналитических центров мира.

Ежегодный аналитический обзор Казахстанского совета по международным отношениям (КАСМО) «10 наиболее важных событий в Центральной Азии в 2019 году» был признан одной из лучших аналитических работ в мире в категории «Лучший доклад в сфере политических исследований» за 2019 год.

В 2024 году Правительство утвердило Генеральный план Астаны. В целях строительства и благоустройства акимат планирует приобрести 12 земельных участков.

В 2024 году блокчейн-платформу защиты авторских прав запустили в Казахстане. Проект «Центрально-азиатский реестр интеллектуальной собственности» позволяет не только регистрировать права интеллектуальной собственности, но и дает возможность отслеживания сделок по передаче имущественных прав.