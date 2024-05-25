31 семья переехала после паводка в квартиры в Петропавловске

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов посетил семьи, пострадавшие от паводка, для которых приобрели квартиры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

На своей странице в социальной сети глава региона рассказал, что всего к сегодняшнему дню приобрели 31 квартиру.

— Заехал в гости пострадавшим от паводка горожанам, которым приобрели квартиры вместо домов, не подлежащих восстановлению, поздравил их с новосельем. Юля Сабитова вместе с сыном и родителями переехали в трёхкомнатную квартиру. Раньше жили в микрорайоне «Подгора», по улице Калюжной. Куаныш и Гульден Сериковы выбрали однокомнатную квартиру в новостройке. Воспитывают двоих детей. Их старый дом по улице Перминовых не подлежит восстановлению и в кратчайшие сроки семье предоставили квартиру, — написал Г. Нурмухамбетов.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

Ранее аким области отмечал, что в городе создали пул из 400 квартир, которые будут приобретать для тех, кто остался без жилья во время паводка. Либо петропавловцы могут выбрать строящийся дом в микрорайоне «Солнечный-2». Всего их возведут более 500, первые 100 намерены сдать уже к началу июля.