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    21:45, 24 Май 2024 | GMT +6

    31 семья переехала после паводка в квартиры в Петропавловске

    акимат Северо-Казахстанской области
    Фото: акимат Северо-Казахстанской области

    Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов посетил семьи, пострадавшие от паводка, для которых приобрели квартиры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    акимат Северо-Казахстанской области
    Фото: акимат Северо-Казахстанской области

    На своей странице в социальной сети глава региона рассказал, что всего к сегодняшнему дню приобрели 31 квартиру.

    — Заехал в гости пострадавшим от паводка горожанам, которым приобрели квартиры вместо домов, не подлежащих восстановлению, поздравил их с новосельем. Юля Сабитова вместе с сыном и родителями переехали в трёхкомнатную квартиру. Раньше жили в микрорайоне «Подгора», по улице Калюжной. Куаныш и Гульден Сериковы выбрали однокомнатную квартиру в новостройке. Воспитывают двоих детей. Их старый дом по улице Перминовых не подлежит восстановлению и в кратчайшие сроки семье предоставили квартиру, — написал Г. Нурмухамбетов. 

    акимат Северо-Казахстанской области
    Фото: акимат Северо-Казахстанской области

    Ранее аким области отмечал, что в городе создали пул из 400 квартир, которые будут приобретать для тех, кто остался без жилья во время паводка. Либо петропавловцы могут выбрать строящийся дом в микрорайоне «Солнечный-2». Всего их возведут более 500, первые 100 намерены сдать уже к началу июля. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Регионы Казахстана Компенсация Жилье Ущерб
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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