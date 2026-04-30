30 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

85 лет назад (1941) родился ОМАРОВ Амангельды Джумагалиевич — ректор Международного транспортно-гуманитарного университета.

Родился в городе Балхаш. Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер путей сообщения (1966). Доктор технических наук, тема диссертации: «Влияние физико-механических свойств горных пород на работоспособность земляного полотна железнодорожных путей» (1998); Академик Международной академии транспорта (1993); Академик Международной инженерной академии (1998); Академик Инженерной академии Республики Казахстан (2000); Академик Международной академии информатизации (2001); Академик Академии наук высшей школы Республики Казахстан (2002); Академик Международной академии наук высшей школы (2003).

Трудовая деятельность: старший мастер, дорожный мастер, старший дорожный мастер Арысской, Карагандинской дистанций пути Казахской железной дороги (1966-1968); главный инженер, начальник Карагандинской, начальник Балхашской дистанций пути (1968-1977); начальник отдела пути, заместитель начальника, главный инженер Карагандинского отделения Целинной железной дороги (1977-1983); заместитель начальника Алма-Атинской железной дороги (1983-1991); начальник Алматинской железной дороги (06.1991-02.1997); первый заместитель генерального директора РГП «Казахстан темир жолы» (1997); президент, ректор Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева (06.1997-10.2003); ректор Казахского университета путей сообщения (с 2003).

Награжден медалями «За доблестный труд» и к 10-летию Независимости Республики Казахстан; знаками «Почетному железнодорожнику», «Почетный работник образования Республики Казахстан»; Заслуженный работник транспорта Республики Казахстан.

65 лет назад (1961) родился ТАРАКОВ Александр Юрьевич — академик Академии журналистики Республики Казахстан, член Союза писателей Республики Казахстан.

Родился в городе Чигирин Черкасской области (Украина). Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, журналист (1983); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, политолог (1993).

Трудовая деятельность: корреспондент, заведующий отделом газеты «Ленинская смена» (1983-1988); редактор отдела, заместитель главного редактора республиканского молодежного общественно-политического, литературно-художественного журнала «Арай-Заря» (1987-1991); заместитель главного редактора вестника ЦК КП Казахстана «Сухбат-Позиция» (1991); обозреватель межгосударственной газеты «АЗиЯ» (1992-1994); заведующий отделом (1994), первый заместитель главного редактора (1998), вице-президент АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» (2002-2007); президент АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» (2007-2011); заместитель председателя правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» (2011-2014); председатель правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» (2014-2016); заместитель председателя правления АО «РГ «Казахстанская правда» (09.2016-12.2016), директор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан (2016-2019).

54 года назад (1972) родилась СТАВИЦКАЯ Виктория Александровна — депутат маслихата области Улытау VIII созыва, председатель Постоянной комиссии по вопросам экономического развития, бюджета, финансов, промышленности и предпринимательства маслихата области Улытау.

Родилась в поселке Карсакпай Улытауского района Карагандинской области. Окончила Жезказганский университет имени О. А. Байконурова, специальность «Экономика и менеджмент» (2001).

Трудовая деятельность: заместитель начальника ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования г. Сатпаев» (2005); заместитель начальника ГУ «Отдел финансов г. Сатпаев» (2009); начальник ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования, г. Жезказган» (2010); руководитель ГУ «Отдел экономики и финансов г. Жезказган» (2013-2022); и. о. руководителя ГУ «Управление финансов области Улытау» (2022); руководитель управления экономики области Улытау (2022-2024).

На занимаемой должности — с октября 2024 года.

53 года назад (1973) родилась ШАПАК Унзила Шапаковна — депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родилась в Монголии. Окончила Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, юриспруденция.

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры юридического факультета Карагандинского государственного университета (1996-1998); доцент кафедры теории и истории государства и права в Казахском гуманитарно-юридическом университете (2004-2009); заведующая кафедрой теории и истории государства и права зарубежных стран КазГЮУ (2009-2010); директор Высшей школы права университета КазГЮУ (2011-2016); член Конституционного совета Республики Казахстан (2016-2022); преподаватель КазГЮУ им. М. Нарикбаева.

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

51 год назад (1975) родился САБЫРОВ Алтынбек Балтабаевич — председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области.

Родился в Байганинском районе Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет (1996); Высшую школу права «Әділет» (2000).

Трудовая деятельность: секретарь судебного заседания Актюбинского областного суда (1997-2001); главный специалист отдела организации деятельности судов Администратора судов Актюбинской области, начальника отдела (2001-2005); судья Мугалжарского районного суда (2005-2012); председатель районного суда № 2 Мугалжарского района (03.2012-06.2017); судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области (2017-2022).

На занимаемой должности — с декабря 2022 года.

45 лет назад (1981) родился МУХАМЕДЖАНОВ Адиль Нурланович — председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE).

Родился в Алматы. Окончил Казахскую Академию Труда и Социальных Отношений (Алматы), специальность «Международная экономика», квалификация «Экономист-международник»; Назарбаев Университет (Астана), Высшую школу бизнеса (2019), квалификация — деловое администрирование для руководителей (EMBA).

Трудовая деятельность: главный экономист Управления расчетов и кредитования Департамента монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан (Алматы) (2002-2004); главный аналитик Управления анализа и рисков Департамента монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан (Алматы) (2004-2009); начальник Управления денежно-кредитных операций Департамента монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан (Алматы) (2009-2015); заместитель директора Департамента монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан (Алматы) (2015-2019); управляющий директор, директор Департамента инвестиционного консалтинга АО «FHS» (2019-2020); советник председателя Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (2020); заместитель председателя Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (06.2020-02.2021); председатель Правления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (03.2021-03.2025).

На занимаемой должности — с марта 2025 года.

Также в этот день родились:

113 лет назад (1913-1999) родился (по другим данным 20 декабря 1912 года) ИСМАИЛОВ Аубакир — казахский художник-живописец и акварелист, народный художник Казахстана, заслуженный деятель искусств.

Родился в Карагандинской области. Окончил студию для казахской молодежи при Омском художественно-промышленном техникуме им. М. А. Врубеля, режиссерский факультет ГИТИСа (1928).

В 1928 году принял участие в первой передвижной выставке казахского искусства. В 1939 году организовывал ансамбль народного танца при Казахской госфилармонии.

Среди произведений Исмаилова — полотна, написанные на темы казахского эпоса, портреты и пейзажи. Основным жанром является романтически-монументальный пейзаж («Курторгай», «Джайляу у Хан-Тенгри», «Долина Шалкуде»). Широко известен как фольклорист, балетмейстер, режиссер и актер. Снялся в фильмах: «Ангел в тюбетейке», «Синий маршрут», «Горизонты», «Наш милый доктор», «Путевка в жизнь», «Свинарка и пастух». Исмаилов — первый председатель оргкомитета Союза художников Казахстана. Считается одним из основателей казахстанской профессиональной школы живописи.

85 лет назад (1941-2021) родился ОРАЗАЛЫ Султан Шарипович — критик, литературовед, переводчик, теледраматург, государственный и общественный деятель.

Родился в городе Аягуз Семипалатинской (ныне — Восточно-Казахстанской) области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета имени С. М. Кирова (1964).

Трудовая деятельность: литературный сотрудник Абайской районной газеты (с 1958 года); редактор, старший редактор Казахского радио и телевидения, главный редактор дневных программ Казахского телевидения (1964-1983); главный редактор литературно-драматических программ Казахского телевидения (с 1969 года); директор издательства «Онер» (с 1986 года).

Является автором монографии «Правда жизни и вымысел», телевизионных пьес «Падание Отрара», «Женитьба», «Смерть поэта», «Беглец» и др. В переводе Султана Оразалы на казахский язык вышел сборник повестей В. Еременко «Дождаться утра», романы А. Хакимова «Куш теряк» и «Лихие времена».

Награжден орденами «Парасат» (2006), «Барыс» III степени (2012), «Барыс» II степени (2018); медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), личным золотым знаком Президента РК «Алтын барыс». Лауреат премии Союза писателей Казахстана (1974), заслуженный деятель культуры Казахской ССР (1981), заслуженный деятель Казахстана (2001).