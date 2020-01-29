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303 многодетные семьи стоят в очереди на получение жилья в Петропавловске

29 Января 2020 01:07
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303 многодетные семьи стоят в очереди на получение жилья в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске очередь на получение жилья достигла 14 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заведующая сектором по учету и распределению коммунального и ипотечного жилья Эльмира Смагулова сказала на брифинге в региональной службе коммуникаций, что из общего числа очередников 5,6 тысячи относятся к социально-уязвимым слоям населения, 6,2 тысячи госслужащих, 1,7 тысячи детей-сирот и один ветеран ВОВ. В прошлом году в отдельный список вынесли многодетные семьи. Таких в очереди на получение жилья по городу 303. Еще 207 граждан стоят в очереди, как имеющие аварийное жилье.

Заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Владислав Лукин проинформировал, что в этом году по области планируют сдать 3 тысячи квартир. Из них 2120 – в Петропавловске. Из общего объема ввода жилья для социально-уязвимых слоев населения будет построено 607 арендных квартир. В том числе 442 квартиры в Петропавловске.

«В 2020 году продолжаем строительство доступного кредитного жилья. По итогам года будет построено 1 122 квартиры для очередников местных исполнительных органов, являющихся вкладчиками системы жилстройсбережений. В целях стимулирования предложения со стороны частных застройщиков с 2017 года внедрен инструмент субсидирования ставки вознаграждения по кредитам. Отмечу, что два года назад у нас было 2 таких застройщика. Сейчас имеется интерес к строительству жилья за счет собственных средств у 15 застройщиков, которые готовы построить в ближайшие три года 51 жилой дом», - сказал В. Лукин.

Он добавил, что на 2020 год запланировали ввести 950 квартир, построенных частными застройщиками, которые можно будет приобрести по льготной ипотечной программе «7-20-25».

В 2019 году в регионе построили 2 573 квартиры. 434 получили североказахстанцы из категории социально-уязвимых слоев населения.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Строительство, Жилье, Общество,
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Автор:

Олеся Жуковень

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