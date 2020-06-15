3000 птенцов бесплатно раздали в рамках проекта «Ауыл өнiмi» в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – 30 семей в Теректинском районе ЗКО приняли участие в проекте «Ауыл өнiмi» и получили бесплатно по 100 цыплят, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В середине мая координатор проекта по Западно-Казахстанской области Лариса Манасова вместе с заместителем акима Теректинского района Ержаном Досмаковым, директором районного Центра занятости населения Бакытжаном Митановым, акимами Покатиловского сельского округа Абзалом Хали и Абайского сельского округа Болатом Кадралиевым провели сход с жителями пилотных сел Покатиловка и Абай Теректинского района, на котором были определены участники проекта из числа получателей адресной социальной помощи.

В данных пилотных селах партнером проекта выступила Уральская птицефабрика «Жайық құс», которая в рамках социальной ответственности бизнеса выделила бесплатно 3000 суточных птенцов бройлера и корма.

Затем 30 семей из этих сел получили по 100 суточных птенцов, а также необходимый рацион кормов на месяц. Для проекта создана группа в WhatsApp, куда были включены организаторы проекта, семьи, получившие цыплят, ветеринары и технологи. Женщины в чате делятся своим опытом, рассказывают о своих питомцах, высылают фото и видео, дают советы друг другу.

« Хотелось бы отметить работу опытного технолога и ветеринара Армана Амангалиева и Нургалий Байбулова, они сопровождают наш проект, женщинам дают ветеринарные советы по уходу за птенцами, чтобы они хорошо росли, и не было убытков. Дополнительно для участников проекта мы еще будем организовывать специальные тренинги по разъяснению технологии кормления, выращивания, забоя и реализации готовой продукции. Также выражаем большую благодарность акиму Теректинского района Западно-Казахстанской области Адилу Жоламанову за поддержку проекта», – отметила Л. Манасова.