    07:35, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    300 тонн мусора убрано с прибрежных территорий в Казахстане

    Специалисты Министерства водных ресурсов и ирригации и его подведомственных организаций дали старт масштабной экологической акции «Мөлдір бұлақ», передает агентство Kazinfrom.

    300 тонн мусора убрано с прибрежных территорий в Казахстане
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

    Как сообщили в ведомстве, цель мероприятия, организованного в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан», — очистка и благоустройство прибрежных территорий родников, рек и водоемов, а также формирование у населения бережного отношения к водным ресурсам.

    В общей сложности в уборке прибрежных территорий по всей стране приняли участие более четырех тысяч сотрудников Министерства, РГП «Казводхоз», включая все филиалы и производственные участки предприятия, восьми бассейновых инспекций, трех гидрогеолого-мелиоративных служб и Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства.

    В Астане участие в акции приняли 310 сотрудников центрального аппарата министерства, Комитета водного хозяйства, Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, Информационно-аналитического центра водных ресурсов и НАО «Казгидрогеология».

    По итогам масштабного субботника на прибрежных территориях по всей стране было убрано порядка 300 тонн мусора.

    - Организованный министерством в рамках акции «Таза Қазақстан» республиканский субботник направлен не только на защиту водных объектов страны от загрязнения, но и на развитие в обществе культуры бережного отношения к природным водным ресурсам. Мероприятие по очистке прибрежных территории подобного масштаба проводится в стране впервые. В дальнейшем мы планируем сделать такие субботники регулярными, – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

    Ранее в рамках акции «Таза Қазақстан» Министерством водных ресурсов и ирригации при поддержке Министерства просвещения были проведены открытые уроки в школах Казахстана на тему экономии воды. В них приняли участие порядка 2 млн школьников.

