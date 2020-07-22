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300 семей получили медикаменты в рамках проекта «Шипа» в Туркестанской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Июля 2020, 17:30
300 семей получили медикаменты в рамках проекта «Шипа» в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках проекта «Шипа» 300 нуждающимся семьям из районов и городов Туркестанской области были направлены аптечки с лекарствами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс- службу Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».

Данную помощь депутатов фракции партии «Nur Otan» и предпринимателей жителям доставляют волонтерский клуб «Jas Turkistan», волонтеры Молодежного ресурсного центра, «жасотановцы» районов и городов области.

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В целях усиления борьбы с пандемией Туркестанский областной филиал партии «Nur Otan» реализует проекты «Өмір» и «Шипа». Благодаря этому, больницам региона будут поставлять искусственные дыхательные аппараты и медикаменты нуждающимся семьям.

Сегодня в районы области уже отправлены медикаменты. По словам председателя Туркестанского областного филиала молодежного крыла «Jas Otan» Жансерика Жумана, граждане и предприниматели также активно поддерживают проекты.

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«Сегодня по проекту «Шипа» мы направили медикаменты нуждающимся семьям в районах и городах. Волонтерская молодежь поддерживает эту инициативу. Мы нацелены на оказание помощи населению. Мы благодарны филиалу партии, депутатам «нуротановцам», спонсорам и молодым волонтерам», - сказал он.

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