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300 новых автобусов и 100 троллейбусов закупят в Алматы: сколько денег выделено

9 Декабря 2022, 13:17
300 новых автобусов и 100 троллейбусов закупят в Алматы: сколько денег выделено

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на сессии маслихата заявил, что развитый общественный транспорт является одним из индикаторов комфортного проживания горожан, снижения загруженности на дорогах и улучшения качества воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа развития, утвержденная нами в сентябре текущего года, ставит приоритет по развитию общественного транспорта с учетом обновления автобусного парка и его экологизации. В этой связи, в 2023 году нами будет закуплено 300 газовых автобусов. В ноябре вы уже поддержали выделение средств по 200 автобусам в сумме 14,2 млрд тенге. Также будет продолжено обновление троллейбусного парка – мы намерены закупить 100 троллейбусов на 6,4 млрд тенге. Благодаря этим мерам мы повысим качество услуг и сократим интервалы движения общественного транспорта», - сказал аким.

Градоначальник добавил, что на 2023 год на субсидирование городских маршрутов предусмотрено 55,9 млрд тенге. По его словам, это позволит обновить и усилить дополнительным подвижным составом в количестве 400 единиц на 30 маршрутах, что улучшит качество предоставляемых услуг общественного транспорта.

Кроме того, будет завершено проектирование двух коммунальных автобусных парков в Алатауском районе, строительство каждого из которых оценивается в 8 млрд тенге.

Недавно сообщалось, что для Алматы закупят 300 автобусов.


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