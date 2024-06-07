300 млрд тенге выделили дополнительно на посевную в Костанайской области

В Костанайской области первоначально выданная сумма АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) составила 140 млрд тенге, теперь же кредитный бюджет увеличили еще на 300 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили во время брифинга при участии представителей корпорации, кредиты в размере 140 млрд тенге выдавались ежегодно в течение 3 последних лет. В этом году, сумму решили увеличить. Плюс изменились условия погашения.

Если ранее кредиты выдавались краткосрочно и их необходимо было погасить до 1 декабря, то теперь финансирование является среднесрочным, сроки погашения увеличены (погашение 50% займов в настоящее время осуществляется до 1 декабря, оставшихся 50% – до 1 марта), что дает возможность аграриям реализовать урожай по более выгодной цене.

Также фермерам дали возможность использовать льготную ставку вознаграждения заемщиков на уровне 5% годовых. Ранее они для сокращения процентной ставки и получения субсидий были вынуждены обращаться в управление сельского хозяйства на местах, подписывать новые обязательства, ждать выделения денежных средств, что сильно сказывалось на их финансовом благосостоянии. Теперь необходимости в этом нет, всю работу по субсидированию ставки взял на себя кредитор в лице Аграрной кредитной корпорации. Фермер получает уже удешевленную ставку без необходимости каких-либо дополнительных операций.