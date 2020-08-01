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300 кислородных концентраторов и 26 аппаратов ИВЛ доставили из Китая в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
1 Августа 2020, 13:28
300 кислородных концентраторов и 26 аппаратов ИВЛ доставили из Китая в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из Пекина прилетел гуманитарный груз, который включает в себя 300 кислородных концентраторов и 26 аппаратов искусственной вентиляции воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организацией гуманитарной помощи занимался частный благотворительный фонд Нурали Алиева «ZHANARTU».

Фонд передает на безвозмездной основе для медицинских учреждений Казахстана 300 кислородных концентраторов 7F-10 и 26 аппаратов искусственной вентиляции легких Positive Airway Pressure Units YH-830 (Bi-level) with Independent Humidifier with LCD screen.

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Медицинское оборудование будет передано акимату Алматы для дальнейшего распределения по больницам.

«От себя лично и моих партнеров, кто поддержал идею организации данного гуманитарного груза в борьбе с COVID-19, хочу выразить слова поддержки всем заболевшим казахстанцам. С искренними пожеланиями скорейшей победы над коронавирусом передаем отечественным медицинским учреждениям нашу гуманитарную помощь!» - сказал основатель фонда Нурали Алиев.

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Благотворительный фонд поблагодарил друзей и партнеров фонда за посильный вклад в покупке медицинского оборудования.

Отмечается, что при поддержке известного китайского бизнесмена и основателя компании «Alibaba Group» Джека Ма, основателю фонда «ZHANARTU» удалось договориться с руководством китайского завода «YUWELL» по производству медицинского оборудования для лечения СOVID-19 о поставке ИВЛ-аппаратов и кислородного оборудования по себестоимости.

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