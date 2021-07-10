300 кг краснокнижного растения нашли у жителей Алматинской области

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 8 июля 2021 года военнослужащими Карасайского управления Департамента ПС по Алматинской области задержаны два гражданина Казахстана «Е» и «З». При досмотре багажника их автомашины обнаружены 30 мешков краснокнижного растения – макротомия красящая общим весом около 300 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

При задержании «Е» и «З» оказали сопротивление и попытались скрыться, но благодаря умелым действиям пограннаряда, им это не удалось.

Вечером того же дня в приграничном ущелье военнослужащими этого же управления совместно с сотрудниками Государственного национального природного парка «Көлсай-Көлдері» задержаны пять граждан Казахстана.

В ходе досмотра автомашины обнаружено пять мешков с макротомией красящей общим весом около 150 кг.

Все нарушители и вещественные доказательства переданы в уполномоченные органы для дальнейшего разбирательства и принятия процессуальных решений.

Макротомия красящая (Macrotomia euchroma (Royle) Pauls) – многолетнее травянистое растение. Применяется в медицине, в том числе нетрадиционной, при лихорадке и черно-пурпурных высыпаниях на коже и др.

К сожалению, ареал обитания макротомии красящей не велик и постоянно сужается, поэтому растение занесено в Красную книгу Казахстана – его сбор и оборот строго регламентированы законодательством. А когда-то корни растения использовали для покраски тканей.