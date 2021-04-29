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    10:38, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    300 доз героина изъяли у пассажирки автобуса в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 300 доз героина изъяли полицейские у пассажирки автобуса в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области в ходе проведения отработок по пресечению незаконного оборота наркотических средств выявили факт перевозки героина в особо крупном размере.

    Ранее к оперативникам поступила информация о том, что неизвестные занимаются незаконным хранением и перевозкой наркотиков. Борцы с наркопреступностью сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям по задержанию подозреваемых лиц. В ходе проведения ОРМ на трассе Шымкент-Самара полицейские остановили автобус, двигавшийся по маршруту Алматы-Туркестан. При проверке у стражей порядка вызвало подозрение поведение одной из пассажирок.

    При обыске оперативники изъяли из сумки подозреваемой полиэтиленовый пакет с содержимым, похожим на наркотическое средство. Согласно заключению экспертов, изъятое вещество – героин общим весом около 60 граммов. Такой вес является особо крупным размером, из которого можно изготовить 300 доз. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Ведется досудебное расследование. Подозреваемая находится под стражей.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Борьба с преступностью
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