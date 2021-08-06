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300 человек заболели коронавирусом за сутки в Алматинской области

6 Августа 2021 11:23
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300 человек заболели коронавирусом за сутки в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о количестве заболевших коронавирусом и вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По состоянию на 6 августа в области зарегистрировано 33 959 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 22 608. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1588,8. Темп прироста по области при сравнении за последние две недели увеличился с 0,8% до 1,0%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском, Балхашском, Ескелдинском, Карасайском, Каратальском, Кербулакском, Райымбекском, Сарканском районах и в городе Капшагае.

За последние сутки зарегистрировано 300 случаев КВИ, темп прироста – 0,9%. Из них 266 симптомных и 34 бессимптомных случая. Из 300 заболевших 49 - дети до 14 лет.

Заболеваемость коронавирусом в разрезе регионов области: Аксуский - один случай, Алакольский – 20, Балхашский – семь, Енбекшиказахский - 27, Ескельдинский – 13, Жамбылский – 20, Илийский - 17, Карасайский - 41, Каратальский - 10, Кербулакский - 16, Коксуский - восемь, Панфиловский – 13, Райымбекский - один, Сарканский - девять, Талгарский – 34, Уйгурский – семь, Кегенский - один, Капшагай - 14, Талдыкорган – 35, Текели - шесть.

Всего с 2020 года выписано 28 382 пациента, за сутки из стационара выписано 49 пациентов, снято с домашней изоляции 30 человек.

На сегодня первым компонентом вакцинировано 572 169 человек, вторым – 425 171. Среди вакцинированных государственные служащие – 11 943, медицинские работники – 23 406, педагоги – 38 357, лица с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистая система) – 4486, представители других категорий – 447 425 человек.


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#Алматинская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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