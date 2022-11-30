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300 автобусов закупят в Алматы

30 Ноября 2022, 11:40
300 автобусов закупят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Турксибского района на встрече с исполняющим обязанности акима Алматы Ерболатом Досаевым подняли вопрос нехватки автобусов в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По улице Магнитная, на которой расположены и школа, и детский сад, ходит всего один автобус №74, можно ли пустить еще один маршрут?», - спросил у акима один из жителей района.

«Мы делаем обновление подвижного состава. Будем закупать 300 автобусов. Данный участок замерим по интервалам. Если будет необходимо, добавим автобусов на маршрут», - ответил Ерболат Досаев.

Заместитель руководителя управления городской мобильности Ернур Абжахан добавил, что 74-й маршрут ходит по графику. Перевозчиком является «Алматыэлектротранс».

«10 единиц подвижного состава полностью покрывает трафик. Интервал движения 12-15 минут», - отметил спикер.

Ранее аким Алматы на встрече с населением Турксибского района сообщил, что по просьбе жителей в микрорайоне Кайрат отремонтированы дороги по улицам Сулушаш, Коримдик, Сыбызгы. До конца 2023 года будет разработана проектно-сметная документация на пробивку улицы от улицы Б. Хмельницкого до Талгарского тракта.


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