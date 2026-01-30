30 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

57 лет назад (1969) родился КУЗИЕВ Закиржан Пирмухамедович — депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Фото: instagram.com/kuziyev_zakirzhan

Родился в Алматы. Окончил профессионально-техническое училище № 16, строитель-паркетчик; Алматинский гуманитарно-экономический университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: столяр-станочник 5-го разряда в производственном объединении «Ремстройтехника» (1990-1991); инструктор шеф-монтажного отдела МП «Четыре и К» (1991-1992); заместитель директора МГП «Единство» (1992-1993); директор малого частного предприятия «Назигум» (1993-1996); президент АО «Универсал» (1996-1999); директор, генеральный директор ЗАО «Универсал», генеральный директор СП «Бент-Анак» (1999-2005); генеральный директор ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод» (2005-2008); президент, советник генерального директора ТОО «Универсал» (2008-2010); председатель правления Совета директоров ТОО «Жаркентский Крахмалопаточный завод», ТОО «Универсал» (с 2016 года); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана (2020-2022); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва от Ассамблеи народа Казахстана (2022-2023).

На занимаемой должности — с января 2023 года.

Награжден орденом «IMPORT EXPORT AWARD»; медалью «Ерен еңбегі үшін»; Международным дипломом и почетным знаком «Лучший топ-менеджер года» («Best Manager of the Year»). Удостоен премий Президента Республики Казахстан, «Алтын сапа», «Лучший предприниматель», «Лучший предприниматель» в области производства как в Алматинской области, так и Республики Казахстан, международной премии «United Europe» (Объединенная Европа) за личный вклад в развитие интеграционных процессов.

48 лет назад (1978) родился ЖОМАРТ Нургали — первый заместитель прокурора Шымкента.

Фото: instagram.com/shymkent_prokuratura/

Родился в Шымкенте. Окончил юридический факультет Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави.

Трудовая деятельность: помощник прокурора Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области (2000-2001); прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по гражданским и хозяйственным делам прокуратуры области (2001-2002); прокурор управления по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по гражданским и административным делам прокуратуры области (2002); помощник прокурора области по надзору за законностью судебных постановлений по административным делам (2002-2004); старший прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры области (2004-2005); прокурор 1-го отдела управления по надзору за законностью в сфере законотворческой деятельности аппарата ГП РК (2005); старший прокурор 1-го отдела управления по надзору за законностью в сфере законотворческой деятельности аппарата ГП РК (2005-2009); старший прокурор управления организационно-инспекторского управления аппарата ГП РК (2009-2010); старший прокурор инспекторского управления аппарата ГП РК (2010); прокурор Абайского района г. Шымкент Южно-Казахстанской области (2017-2018); прокурор Сарыагашского района Южно-Казахстанской области (2018); прокурор Сарыагашского района Туркестанской области (2018-2021).

47 лет назад (1979) родился ТЮМЕЛИЕВ Еркин Амангельдиевич – руководитель департамента экономических расследований по области Жетысу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Фото: baq.kz

Родился в Мангистауской области. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел Республики Казахстан, специальность «Юрист». Квалификационный класс 1 категории.

Трудовая деятельность: служба в органах внутренних дел Республики Казахстан (02.1999-08.2001); служба в органах финансовой полиции (08.2001-11.2014); руководитель управления расследования правонарушений в налоговой и таможенной сфере департамента досудебного расследования Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (11.2014-07.2017); руководитель 4-го Следственного управления департамента досудебного расследования Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (07.2017-03.2019); руководитель 1-го Следственного управления департамента досудебных расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (2019); заместитель руководителя 1-го Следственного управления Следственного департамента Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (2019-2020); руководитель департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (2020-2021); руководитель департамента экономических расследований по Карагандинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (2021-2023).

На занимаемой должности — с мая 2023 года.

41 год назад (1985) родился ЖОЛДЫБЕКОВ Куат Толегенович — заместитель председателя правления, член правления АО КСЖ «ГАК».

Фото: qazexpocongress.kz

Родился в области Абай. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева, специальность «Международные отношения»; Семипалатинский государственный университет, специальность «Экономика»; KDI School of Public Policy and management, г. Сеул, Южная Корея, магистр экономики и бизнеса.

Трудовая деятельность: эксперт департамента занятости и миграции населения Министерства труда и социальной защиты населения РК (2007-2008); эксперт управления международного налогообложения Налогового комитета Министерства финансов РК (2008-2011); старший эксперт, заведующий сектором оценки достижения и реализации стратегических целей и задач Центра оценки эффективности деятельности государственных органов (2011-2013); заместитель директора департамента анализа системных проблем регионов Министерства регионального развития РК (2013-2014); советник Первого заместителя Премьер-Министра РК (2014-2016); заместитель председателя правления — член правления АО Экспортная страховая компания KazakhExport (2016-2018); управляющий директор — член правления АО Экспортная страховая компания KazakhExport (с 2018); член совета директоров — независимый директор АО Аграрная кредитная корпорация (2021); независимый директор — член совета директоров АО Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (2022); член Совета директоров, независимый директор АО НК QazExpoCongress.

Также в этот день родились:

112 лет назад (1914-1937) родился ЕРУБАЕВ Саттар Аскарович — выдающийся сын казахского народа, талантливый писатель, известный журналист.

Фото: Kazinform

Родился в 21 ауле Туркестанского района Южно-Казахстанской области (ныне — Туркестанской области). Происходит из племени конырат. Учился в семилетней школе туркестанского детдома. В 1930 году, после успешного окончания подготовительных курсов при высшем учебном заведении Наркомпроса КазАССР, был направлен в Ленинградский институт истории, философии и лингвистики, который окончил в 1933 году, защитив дипломную работу на тему «Русский неоромантизм и казахская национальная литература».

По окончании учебы работал заведующим литературным отделом газеты «Ленинская смена», затем заместителем ответственного редактора газеты «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш»), в газете «Караганды пролетариаты» (1934-1935), параллельно работал ассистентом кафедры философии Высшей сельскохозяйственной школы Алма-Аты, где читал лекции и вел семинары. В 1935 году стал одним из организаторов 1-го съезда журналистов Казахстана. В 1935-1936 учебном году стал аспирантом Ленинградского университета, но заболел, отучился год и вернулся на родину. С сентября 1936 года в должности доцента кафедры казахской литературы КазПИ им. Абая (ныне КазНПУ им. Абая) читал лекции по истории и теории литературы. В начале 1937 года самочувствие ухудшилось, 22 февраля 1937 года был отправлен лечиться на курорт «Каменское плато», где продолжил работу над романом «Мои ровесники» и совместно с М. Жангалиным составил «Әдебиет хрестоматиясы» («Хрестоматию литературы») для 10 классов казахской школы.

2 июня 1937 года безвременная смерть оборвала жизнь писателя. Он ушел из жизни в самом расцвете, Саттару Ерубаеву было всего 23 года.

Уже после смерти С. Ерубаев стал первым лауреатом премии Ленинского комсомола в Казахстане (1966), был удостоен премии имени Николая Островского в честь 50-летия комсомола (1968). Его имя увековечено на Всесоюзной доске памяти. В честь С. Ерубаева в г. Караганде названа улица, в г. Туркестане — школа-интернат, где осенью 2004 г. был открыт памятник.

Автор романа «Мои ровесники», новелл «Счастье», «Бессмертие», «О будущей войне», «Красота жизни» (написан на русском языке), баллад «Рапорт о жизни», «Песнь о бессмертии», «Осенний фрагмент», «Баллада о трех шахтерах». Видное место в творчестве С. Ерубаева занимала и поэзия.