30 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный школьный день ненасилия и мира

Инициатором его учреждения стал испанский поэт, учитель и пацифист Лоренцо Видал в 1964 году. Принять участие в этом дне могут образовательные учреждения, учителя и ученики из разных стран мира. Официальный девиз школьного дня ненасилия и мира звучит следующим образом: «Всеобщая любовь, ненасилие и мир. Всеобщая любовь лучше, чем эгоизм, ненасилие лучше, чем насилие, а мир лучше, чем война».

СОБЫТИЯ

В 1976 году открылось Каламкасское месторождение на полуострове Бузачи Мангистауской области. 23 августа 1979 года была начата промышленная добыча, и в январе 1980 года первый танкер с каламкасской нефтью был отправлен в Баку. 6 июня 2005 года производственное управление «Каламкасмунайгаз» добыло стомиллионную тонну нефти.

В 1992 году Республика Казахстан вступила в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Главным достижением страны в этой организации является ее председательствование в 2010 году. В течение этого года Казахстан добился высоких результатов, главным из которых является проведение Саммита ОБСЕ в Астане. По итогам Саммита была принята Астанинская декларация «Навстречу сообществу безопасности».

В 2004 году в российском городе Омск был установлен памятник великому казахскому ученому, этнографу Шокану Уалиханову, который гармонично вписался в ауру старого центра. В сотне метров за спиной у Шокана — кадетский корпус, который дал ему путевку в жизнь. Лицо Шокана Уалиханова обращено на юг, в сторону Казахстана. Там родина, места, которые исхожены им вдоль и поперек во время долгих странствий.

Памятник Ш. Уалиханову был изготовлен в Петропавловске. Его автор — казахский скульптор Азамат Баярлин.

В 2008 году Кокшетаускому государственному университету им. Шокана Уалиханова была присуждена Международная награда «Европейское качество» Европейской ассамблеи бизнеса. Кроме того, ректор названного учебного заведения, известный ученый-тюрколог Шакир Ибраев за вклад, внесенный в развитие интеграции в Европе, удостоен, также в первый раз, международной награды «Объединенная Европа».

В 2012 году в Париже Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Франции Нурлан Даненов официально вручил генеральному секретарю Международного бюро выставок Висенте Гонсалесу Лоссерталесу Заявочное досье Республики Казахстан на проведение Международной специализированной выставки ЕХРО-2017 в Астане.

В 2013 году по мотивам казахских народных сказок создан анимационный сборник, в который включены мультфильм «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары», состоящий из 85 серий, 50 сказок в виде слайд-шоу «Бізді қоршаған әлем» по мотивам сказок народов мира, русско-казахский иллюстрированный аудио-словарь из 1000 слов.

Цель проекта — формирование казахскоязычной среды в детских дошкольных учреждениях, расширение области использования казахского языка в коммуникативно-языковом пространстве, улучшение качества его изучения детьми представителей этносов посредством эффективного использования новых технологий, развития навыков изучения языков.

В 2013 году Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева стал полноправным членом Европейской ассоциации университетов. Вопрос об индивидуальном членстве Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева в Ассоциации был решен на совете ЕАУ, проходившем в Стамбуле. С этого дня университет намерен принимать участие в мероприятиях в рамках Ассоциации, тем самым, обеспечивая присутствие в академическом мире Европы.

В 2017 году во французском городе Альбиез на этапе Кубка Европы фристайлистка из Восточного Казахстана Аяулым Амренова заняла несколько призовых мест среди женщин. Аяулым Амренова, оставив позади соперниц из Германии, Испании, Кореи, Японии, Финляндии, в первый день в индивидуальном старте Кубка Европы заняла 3 место в могуле, во второй — 2 место в парном могуле.

В 2018 году в Казахстане была образована Комиссия при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации, задачей которой является выработка предложений по вопросам внедрения цифровизации и цифровых технологий в Республике Казахстан.

В 2018 году восьмилетний актюбинец Муса Туркумбаев получил сертификат Казахстанской книги рекордов, подтянувшись 42 раза на турнике. Свои необычные способности Муса начал проявлять в 3 года. Один раз попробовав подтянуться, ребенок всерьез увлекся турниковым спортом.

В 2021 году вышла в свет книга о легендарном футболисте и спортивном комментаторе Диасе Омарове — «Вел репортаж Диас Омаров». В этой книге друзья, коллеги и родственники легендарного футболиста «Кайрата» пишут, каким талантливым футболистом был Диас Омаров. Любовь к спорту привела его в спортивную журналистику. Высокая эрудиция, знание основ правил различных дисциплин спорта позволяли ему завоевывать симпатии у многочленных болельщиков.

В 2022 году в Абу-Даби завершился чемпионат мира по ММА. В мировом первенстве принимал участие 421 спортсмен из 56 стран мира. Соревнования проходили в возрастных категориях 18-21 год (молодежь) и 21+ (взрослые).

Историческим событием в мире ММА стал хет-трик актюбинца Багдата Жубаныша (до 52,2 кг). В финальном поединке он одержал победу над россиянином Фарходом Рахмоналиевым и стал первым трехкратным чемпионом мира в любительском ММА.

В 2024 году постоянный представитель Республики Казахстан при ООН Акан Рахметуллин и Постоянный представитель Федерации Сент-Китс и Невис при ООН Мютрис Уильямс подписали соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федерации Сент-Китс и Невис о взаимном освобождении от визовых требований, которое предусматривает отмену въездных виз для всех видов паспортов сроком до 90 календарных дней.

В 2025 году 11-летняя казахстанка Назерке Болатбек завоевала «золото» на турнире по настольному теннису в соревнованиях среди атлетов до 11 лет. Представительница команды Казахстана по настольному теннису Назерке Болатбек успешно выступила на турнире WTT Youth Contender Doha в Дохе (Катар). Болатбек на турнире провела четыре матча и в каждом из них одержала победу.