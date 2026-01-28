30% высаженных деревьев не прижились в Актюбинской области

В области на 2021–2027 годы запланировано высадить 64,7 млн лесных культур на площади 35,05 тыс. гектаров. В прошлом году на 8 624 гектарах было высажено 15,3 млн саженцев. В этом году планируется посадить более 6 млн саженцев на площади 3 433 гектаров.

— Площадь Актюбинской области составляет 30 062 000 гектаров. Из них площадь лесного фонда — 254 тыс. гектаров, при этом лес растет лишь на 64 тыс. гектарах, то есть чуть более 20%. Приживаемость 15,3 млн саженцев, высаженных в прошлом году, мы сможем определить только весной этого года. Не прижившиеся участки будут дополнительно засажены, — сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области Исатай Еспаганбетов.

Также в области в период с 2021 по 2025 годы было высажено 500 тыс. деревьев, из них 174 тыс. — в прошлом году.

— За 5 лет средний показатель приживаемости составляет около 70%. Мы считаем это низким показателем. Работа должна вестись системно. В первую очередь — система полива. Капельное орошение повышает приживаемость и позволяет экономить воду. Акимам районов и сел нет необходимости бурить скважины и подводить электричество, можно использовать резервуары для капельного полива. Поставлена задача создать зеленые пояса в населенных пунктах, районных центрах и городах. В каждом районе будет выделено по 10 гектаров, в городе — 15 гектаров под зеленую зону, — отметил Исатай Еспаганбетов.

По его словам, при надлежащем уходе многие виды деревьев хорошо приживаются. В частности, вяз удобен для формирования различных форм. В прошлом году для укрепления материально-технической базы лесных и природоохранных учреждений из местного бюджета было выделено 493,2 млн тенге. На эти средства закуплены 19 патрульных автомобилей, 4 прицепа к тракторам, 2 снегохода и 3 мотоцикла. В дальнейшем в лизинг планируется приобрести пожарную технику и тракторы.

Отметим, что в Актобе до сих пор продолжается судебное разбирательство по делу подрядчика, который не смог остановить песчаные заносы. Несмотря на высадку тысяч саженцев, подрядчики не пробурили скважины для полива, в результате чего большая часть посадок засохла, а движение песков так и не было остановлено.