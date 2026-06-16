30 тысяч туристов за выходные: в Бурабае усиливают контроль из-за наплыва отдыхающих

13 июня на территории курортной зоны проведен первый совместный рейд сотрудников нацпарка и отдела полиции Бурабайского района, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу национального природного парка «Бурабай».

Рейд состоялся в день открытия летнего туристического сезона. В нацпарке рассказывают, что за атмосферой праздника и массового отдыха скрывается другая сторона туристического потока — рост нарушений режима особо охраняемой природной территории, бесконтрольный съезд транспорта в лесные массивы, незаконная предпринимательская деятельность и несоблюдение элементарных правил пребывания на природе.

В ходе совместной проверки выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства и общественного порядка.

Так, составлено несколько административных протоколов за незаконный съезд транспортных средств с дорог общего пользования в лесной массив. Подобные нарушения наносят прямой ущерб экосистеме национального парка: разрушается почвенный покров, повреждается корневая система деревьев, уничтожается естественный растительный слой.

Кроме того, выявлен факт осуществления туристической деятельности без соответствующих разрешительных документов. Отдельное внимание уделено нарушениям режима пребывания на особо охраняемой природной территории. Зафиксировано четыре факта установки палаток вне специально отведенных мест.

Фото: пресс-служба национального природного парка «Бурабай»

В ходе рейда также пресечены факты незаконной предпринимательской деятельности. Сотрудниками ГНПП «Бурабай» и отдела полиции выявлены лица, незаконно оказывавшие услуги по катанию на лошадях. При этом к оказанию услуг привлекались несовершеннолетние дети. По данному факту сотрудниками полиции составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетних. На штрафную стоянку помещено грузовое транспортное средство, использовавшееся для перевозки животных.

Рейдовые мероприятия проводятся не только на территории национального парка, но и в поселке Бурабай, где особое внимание уделяется соблюдению общественного порядка. В ходе проверок сотрудниками полиции выявлены факты нахождения граждан в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, зарегистрированы случаи мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Всего полицией по Бурабайскому району было выявлено около 160 административных правонарушений.

В ГНПП «Бурабай» подчеркивают, что усиление контроля связано с возрастающей нагрузкой на курортную территорию. За последние выходные курорт посетили около 30 тыс. туристов, в то время как максимально допустимая нагрузка на парк составляет около 890 тыс. человек в год.

— Когда рекреационная нагрузка превышает допустимые нормы, любое нарушение наносит природе многократно больший ущерб. Съезд автомобиля в лесной массив, мусор, костры, повреждение растительности — это не мелкие проступки, а факторы, ускоряющие деградацию уникальной экосистемы. Бурабай — природное наследие страны, и соблюдение правил здесь является обязанностью каждого посетителя, — отметили в национальном парке.

Совместные рейды будут проводится как в дневное, так и в вечернее время. Особый акцент будет сделан на пресечение незаконного бизнеса, съезда транспорта в лесные зоны, нарушений режима ООПТ и действий, создающих угрозу сохранности природных комплексов Бурабая.

Руководство нацпарка напоминает, что Бурабай является особо охраняемой природной территорией, а также призывает посетителей соблюдать правила пребывания, уважать труд сотрудников парка и бережно относиться к окружающей среде.

Ранее сообщалось, что более 80 нарушений выявили в нацпарке «Бурабай» с начала сезона.