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30 семей получили ключи от квартир в Есике

Автор:  
Еламан Турысбеков
7 Июля 2021, 14:46
30 семей получили ключи от квартир в Есике

ЕСИК. КАЗИНФОРМ - В Енбекшиказахском районе Алматинской области, в городе Есик 30 семей получили ключи от квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В числе обладателей квартир: дети-сироты, лица с ограниченными возможностями здоровья и представители социально уязвимых слоев населения.

Новый 30-квартирный дом, расположенный во втором микрорайоне, построен по государственной программе «Нурлы жер». В шаговой доступности находятся все социально необходимые объекты.

«Решение жилищных вопросов – одно из важных направлений, над которыми мы ведем системную работу. И на данный момент ведется строительство трех 60-квартирных жилых домов в городе Есик и в селе Шелек. То есть по итогам года планируется ввести в эксплуатацию 180 квартир», - написал глава района Алибек Жаканбаев на своей странице в сети Instagram.

В районе на очереди стоят более 3000 жителей на получения жилья.


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