30 раз сдавал экзамен на водительские права житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области руководитель управления превенции и добропорядочности Дамир Хабибулин на брифинге рассказал о коррупционных рисках в работе СпецЦОНа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из таких рисков возникает во время практической части экзамена на получение водительских прав. Салоны автомобилей СпецЦОНа оборудованы видеокамерами. Они фиксируют все, что происходит во время экзамена. Таким образом снижаются риски подмены, подсказок и прочего. Предполагается, что камеры всегда должны работать. Однако, как выяснила антикоррупционная служба области, результаты экзамена признаются действительными, даже если система видеозаписи временно вышла из строя.

«Такой порядок несет в себе коррупционный риск, выраженный в предоставлении возможности замены услугополучателя на опытного водителя или инструктора. Кроме того, у экзаменуемого не ограничено количество бесплатных попыток проезда маршрута. Единственным ограничением выступает прохождение практической части через день. В ходе анализа установлены факты, когда экзаменующийся допускался к практической части экзамена по 30 раз», - рассказал Д. Хабибулин.

В антикоррупционной службе полагают, что экзаменатор и экзаменующийся могут «подружиться» и договориться о цене.

«Нужно учитывать и высокий износ транспорта. К тому же, СпецЦОН предоставляет платную услугу по проезду автодрома. Инструктор подробно разъясняет порядок и правила проезда маршрута», - отметил Д.Хабибулин.

В департаменте считают, что для пресечения фактов коррупции нужно внести предложения в Комитет административной полиции МВД РК. В частности, исключить возможность прохождения практической части экзамена при отсутствии видеозаписи с переносом сроков экзамена и ввести ограничения количества бесплатных попыток сдать «практику» до 3 раз.



