30 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

86 лет назад (1939) родилась ОМАРХАНОВА Рымкеш – советская, казахская актриса театра. Заслуженная артистка Казахской ССР.

Фото: zharar.com/

Родилась в городе Каркаралинск Карагандинской области. Окончила театральный факультет Карагандинского музыкального училища им. Татимбета, актриса (1965).

Трудовая деятельность: актриса народного театра (1957); актриса областного театра им. С. Сейфуллина (Караганда) (1963); депутат областного Совета народных депутатов 2-го созыва (1973-1975); депутат городского Совета народных депутатов г. Караганда (1980-1982); актриса Казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева (Астана) (1990);

Награждена орденами «Знак Почета» (1976); «Құрмет» (2014), медалями «За освоение целинных земель» (1969); «Ветеран труда» (1984); почетное звание Заслуженная артистка Казахской ССР (1982).

Лауреат кинопремии «Выбор критиков» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» (2015); лауреат государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан в области культуры (2017).

Сыграла более 150 женских ролей, в том числе: «Ромео и Джульетта» - Джульетта (У. Шекспир), «Ана - Жер-Ана» — Алиман (Ч. Айтматов), «Енлик-Кебек» — Кебек (М. Ауэзов), «Гроза» — Катерина (А. Островский), «Ночь лунного затмения» — мать Танкабике (М. Карим), «Улан-Асу» — Айтолкын (К. Бекхожин), «Пока арба не перевернулась» — Кесарио (Иоселиани).

70 лет назад (1955) родился ЕРГАЛИЕВ Жабал Ергалиевич – журналист, публицист, писатель-драматург, общественный деятель.

Фото: kazpravda.kz

Родился в с. Карагаш Чкаловского района Акмолинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова.

Трудовая деятельность: младший литсотрудник, корреспондент, заместитель главного редактора газеты «Кокшетау правдасы» (1973-1997); главный редактор городской газеты «Көкшетау» (1973-2005); главный редактор Акмолинской областной газеты «Арқа ажары» (2005-2011); депутат Акмолинского областного маслихата (2007-2011); председатель Общественного Совета при Департаменте внутренних дел Акмолинской области (2013); депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Акмолинской области, член Комитета по социально-культурному развитию и науке (2011-2017); член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана (с 09.2019); внештатный советник акима Акмолинской области по социальным вопросам (2024).

50 лет назад (1975) родился ИДРИСОВ Аскар Абылайулы – государственный инспектор Администрации Президента РК.

Фото: kapital.kz

Родился в г. Жезказган. Окончил Жезказганский университет имени О.А. Байконурова, горный инженер-электромеханик (1997); Казахский национальный технический университет, экономист (2005). Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность: ассистент ЖезУ (1997-1998); ведущий, главный специалист Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса (1999); главный специалист Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (1999-2001); специалист ЗАО «ННК «Казахойл» (2001); начальник управления АРЕМ Республики Казахстан (2001-2003); начальник управления Комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2003); консультант, главный консультант, заведующий сектором Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (2003-2008); директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2008); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (11.2008-2012); руководитель аппарата акима Карагандинской области (2012-2013); аким города Сатпаев (2013); заместитель директора Департамента управления активами Центрального аппарата партии «Нұр Отан» (09.2013-01.2014); директор Департамента управления активами партии «Нур Отан» (01.2014-12.2016); аким города Сатпаев (2016-2023).

На занимаемой должности с января 2023 года.

45 лет назад (1980) родился САТАЕВ Сапар Каиркенович – аким города Балхаш.

Фото: Gov.kz

Родился в Карагандинской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. Д. Серикпаева, строительство автомобильных дорог и аэродромов (2009).

Трудовая деятельность: работа в РГП «Казахавтодор» (2002); заместитель директора, и. о. директора КГКП «Ботақара су қожалығы» (2002-2010); аким поселка Ботакара Бухар-жырауского района Карагандинской области (2010-2013); аким г. Абай Абайского района Карагандинской области (2013-2015); заместитель акима Бухар-жырауского района Карагандинской области (2015-2021); аким города Приозерска (2021-2023).

На занимаемой должности — с мая 2023 года.

44 года назад (1981) родился ЧОТАБАЕВ Медет Мухамедсадыкович — казахстанский оперный певец (тенор).

Фото: qazaqconcert.kz

Родился в городе Семипалатинск. Окончил вокальное отделение Музыкального колледжа им. М. Тулебаева (Семей, 2003), Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы «Сольное пение», академию имени Ренаты Тибальди и Марио дель Монако (Италия) (2008).

Трудовая деятельность: солист Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая; ведущий солист ГТОБ «Astana Opera» (с 2013).

Достижения: лауреат II премии IV Республиканского конкурса молодых исполнителей Казахстана (2003); Гран-при Областного конкурса, посвященного 160-летию великого Абая (Семей) (2005); Гран-при IX Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт» (2006); лауреат I премии Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой (2007); дипломант Международного конкурса им. Беньямино Джильи (Порто-Реканати, Италия) (2008); обладатель I премии и специального приза как лучшему тенору XXIII Международный конкурс вокалистов имени М. И. Глинки (Москва) (2009); Гран-при Международного конкурса «Искусство XXI века» (Финляндия) (2009); лауреат III премии Международного конкурса «Лучшие голоса будущего» (Париж) (2010); участник конкурса «Опералия-2011» (2011); Гран-при Международного конкурса вокалистов им. Х. Даркле в Румынии (2012).

Почетное звание «Заслуженный деятель Республики Казахстан»; лауреат Национальной премии «Алтын Адам» «Человек года Казахстана — 2011», специальных премий «Восходящая звезда оперной отечественной сцены» (Алматы, 2011); Кавалер Орден Звезды Италии (03.2018).