30 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

52 года назад (1973) родился ЕСИМХАНОВ Сунгат Куатович — вице-министр энергетики РК.

Фото: Правительство РК

Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, бизнес и менеджмент (1996); Институт «Болашак», юрист (2007).

Трудовая деятельность: инженер, экономист-нормировщик, экономист второй категории АО «Алюминий Казахстана» (1996-2000); главный специалист, начальник отдела, заместитель директора департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции г. Астана (2001-2003); начальник управления координации деятельности региональных подразделений департамента сводного анализа и координации по г. Астана, начальник управления территориальной, кадровой работы и развития государственного языка и переводов департамента административной и территориальной работы г. Астана (2003-2004); директор департамента Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Мангистауской области и Карагандинской области (2004-2007); финансовый директор ТОО «Игілік групп-ХХI» (2007-2008); заместитель генерального директора РГП «Канал им. Каныша Сатпаева» (2008); начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области (2008-2010); президент АО «Казахэнергоэкспертиза» (2010-2014); председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК (08.2014-11.2018); вице-министр энергетики Республики Казахстан (2018-2020); первый заместитель акима Павлодарской области (2020-2021); председатель правления АО «Самрук-Энерго» (2021-2022); председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности — с декабря 2023 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

44 года назад (1981) родился ТЛЕУЛИЕВ Мейрбек Сагындыкович — заместитель прокурора Актюбинской области.

Фото: zhaikpress.kz

Родился в Уральске. Окончил Академию Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: специалист — следователь следственного отделения отдела внутренних дел Уральска управления внутренних дел Западно-Казахстанской области (2003-2004); помощник, старший помощник прокурора г. Уральск (2004-2007); прокурор, старший прокурор управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Западно-Казахстанской области (2007-2009); прокурор, старший прокурор, начальник отдела департамента Генеральной прокуратуры по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса и помощник генерального прокурора (2009-2018); прокурор Курмангазинского района Атырауской области (2018-2019); прокурор города Уральска (2019-2024).

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.

41 год назад (1984) родилась РЫПАКОВА Ольга Сергеевна — президент федерации легкой атлетики Казахстана, чемпион Олимпийских игр (2012).

Фото из архива Ольги Рыпаковой

Родилась в Усть-Каменогорске. Окончила факультет олимпийских видов спорта Казахской академии спорта и туризма, тренер-преподаватель по легкой атлетике (2006).

Спортивная деятельность: спортсмен по легкой атлетике ДЮСШ № 4 г. Усть-Каменогорск (1994); проходила спортивную подготовку в ГУ «Восточно-Казахстанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по городу Усть-Каменогорск» (2000); победительница и призер РК по многоборью, видам многоборья и тройном прыжке, 4-е место на чемпионате мира среди юниоров (Венгрия, 2001); серебряный призер чемпионата мира (Ямайка, 2002); золотой призер I Азиатских игр в закрытом помещении в пятиборье (2005); чемпионка Азии в легкоатлетическом пятиборье; рекордсменка Азии и Казахстана (Таиланд, 2006); чемпионка XV Азиатских игр в семиборье; бронзовый призер по прыжкам в длину (2006); золотой призер Азиатских игр (Доха, 2007); чемпионка Азии (2007, 2008, 2009) по прыжкам в длину и в тройном прыжке; чемпионка Всемирной универсиады (2007); золотой призер Всемирной универсиады (Таиланд, 2007); 4-е место на XXIX Олимпийских играх, установив рекорд Казахстана и Азии (2008); чемпионка III Азиатских игр в закрытом помещении (2009); чемпионка мира в закрытом помещении (Катар, 2010); чемпионка мира в тройном прыжке (Доха, 2010); золотой, серебряный призер XVI Азиатских игр (2010); Олимпийская чемпионка (Лондон, 2012); бронзовый призёр Олимпиады в тройном прыжке (Рио-де-Жанейро, 2016).

40 лет назад (1985) родился КОЙШИБАЕВ Ерлан Хамардинович — заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Фото: ktze.kz

Родился в Алматы. Окончил American University in Dubai, финансы и банковское дело (2007); Казахский гуманитарно-юридический университет, юриспруденция (2008); Казахскую академию транспорта и коммуникаций, логистика (2017); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, MBA-региональный и муниципальный менеджмент (2018).

Трудовая деятельность: помощник министра финансов (2007-2010); директор департамента инвестиционных проектов в «Самрук-Казына Инвест» (2010-2011); вице-президент АО «Национальный центр развития транспортной логистики» (2011-2013); заместитель директора Центра развития транспортной логистики в АО «НК Қазақстан темір жолы» (2013); президент АО «Центр транспортных услуг» (2013-2015); заместитель генерального директора по логистике АО «KTZ EXPRESS» (2015-2018); заместитель председателя правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» (2018-2019); заместитель акима Костанайской области (2019-2021).

На занимаемой должности — с мая 2021 года.

Награжден медалями «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл», «Қазақстан Конституциясына 25 жыл».

39 лет назад (1986) родился ТУРГАНАЛЫ Руслан Мухтарулы — заведующий отделом государственной службы Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото: akorda.kz

Родился в городе Шу Жамбылской области. Окончил Казахский гуманитарно-Юридический Университет, бакалавр международного права (2008); Университет Ноттингема по программе «Болашак», магистр государственной политики (2016).

Трудовая деятельность: эксперт Департамента законодательства, главный эксперт Департамента подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2009-2011); эксперт, консультант, инспектор Государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан (2011-2016); инспектор, заведующий сектором Отдела государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (2016-2018); директор Департамента по работе с человеческими ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2018-2019); заведующий сектором Отдела государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2021); заместитель заведующего Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (2021-2022); заведующий Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности — с сентября 2023 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2019); юбилейными медалями.