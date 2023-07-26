30 накренившихся домов в микрорайоне Зердели в Алматы укрепили

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в микрорайоне Зердели полностью выполнены работы по выравниванию и укреплению 30 накренившихся домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Согласно заключению института АО «КазНИИСА», укрепленные и выравненные дома пригодны для дальнейшей эксплуатации. Вопрос принятия в залог квартир АО «Отбасы банк» будет урегулирован в ближайшее время», – сказал глава города на встрече с жителями Алатауского района.

Председатель ОСИ нескольких домов в микрорайоне Зердели осталась недовольной качеством проведенных работ.

«Сейчас вы восстанавливаете эти дома после крена, почему работники не доводят их до ума? Крыша течет, фасад рушится, отмостков нет, арыки не выведены. Арыки, которые идут на улицу Саина, заканчиваются возле детского сада №148. Когда вода будет там наполняться, куда будет идти, в микрорайон Зердели? Опять мы будем тонуть. Ни одна работа по этому микрорайону не делается качественно. Все что сделали, все рушится, на входные группы домов можно смотреть со слезами», - пожаловалась женщина акиму.

Аким Алатауского района Азамат Калдыбеков признался, что есть дефекты по этим домам.

«Да, есть дефекты. Мы знаем по отмосткам. Что касается входных групп домов, то ОСИ их должны сами сделать, а по фасадам все дефекты мы устраним. Совместно с управлением строительства сейчас этот вопрос прорабатываем. Все дефекты на двух листах выписали, их показали жителям. Я думаю, что до 5 августа, все дефекты мы устраним», - ответил аким района.

Замакима Алматы Аскар Амрин добавил, что все дефекты по домам будут устранены, а арыки будут соединены в течение двух месяцев.

В акимате города напомнили, что в 2012–2016 годах в микрорайоне Зердели по госпрограмме было построено 30 многоквартирных девятиэтажных домов. Многие из них возвели с нарушениями: в квартирах смещались дверные проемы, в стенах появлялись трещины - дома накренялись. Один из последних кренов произошел в 2019 году.

В декабре 2019 года жители одного из домов микрорайона Зердели пожаловались на то, что их дом накренился. Тогда экс-аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с жителями дома и сообщил о готовности их переселить. Позже в КазНИИСА назвали причины крена жилого дома. По итогам экспертизы стало известно, что дом можно привести в соответствие.