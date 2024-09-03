30 молодых специалистов вошли в кадровый резерв Алматы

В Алматы озвучены итоги формирования регионального кадрового резерва. В конкурсе участвовали 261 кандидат, из которых в резерв были отобраны 30 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отбор проходил в несколько этапов и включал тестирование на знание законодательства, оценку личностных качеств и интервью.

— Глава государства неоднократно отмечал, что образованная молодежь, патриоты страны с критическим мышлением, должны принимать активное участие в деле управления государством. И в этом смысле кадровый резерв предоставляет уникальную возможность именно такой целеустремленной молодежи проявить себя, — рассказала на брифинге РСК руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по городу Алматы Шынарай Алимхан.

Среди зачисленных в резерв — представители различных сфер деятельности: государственные служащие, преподаватели, медицинские работники, специалисты из частного сектора и банковской сферы.

Отбор осуществлялся в рамках следующих направлений: «Индустрии и промышленности», «Экономики и финансов», «Социальной сферы», «Жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры», «Цифровизации».

Заместитель руководителя аппарата акима Алматы Бауыржан Кабдол отметил, что проекты, представленные кандидатами, предлагают инновационные решения актуальных проблем города, таких как нехватка водных ресурсов, развитие малого и среднего бизнеса и модернизация городской инфраструктуры.

— Некоторые проекты, представленные кандидатами, набравшими высокий балл в части глубокого изучения проблемы, а также предложившими конкретные пути их решения, касаются таких тем, как «Проблема водных ресурсов в городе Алматы и пути их решения», «Программа эффективного развития малого и среднего бизнеса в городе Алматы», «Повышение ресурсной эффективности через модернизацию инфраструктуры», «Система наземного общественного транспорта Алматы: проблемы и решения». Надеемся, что резервисты смогут реализовать свои проекты в ближайшем будущем, — поделился он, добавив, что в течение двух лет резервисты смогут претендовать на различные должности в местных государственных органах на внеконкурсной основе.

Качественный состав резервистов выглядит следующим образом: 19 государственных служащих, 4 работника сферы науки (преподаватели университетов, академии госуправления), 1 медицинский работник, 3 работника частных структур, 1 работник квазигосударственного предприятия, 2 служащих банковского сектора.

Со списком кандидатов можно ознакомиться на сайте Регионального кадрового резерва: onir.pkrezerv.gov.kz.

Напомним, что 1 марта стартовал отбор в региональные кадровые резервы областей, городов республиканского значения и столицы. Принять участие в отборе могли граждане нашей страны не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее 3 лет.

Недавно сообщалось об изменении правил отбора в Президентский кадровый резерв в Казахстане.