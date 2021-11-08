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30 млн саженцев высадят к 30-летию Независимости в Туркестанской области

8 Ноября 2021 20:53
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30 млн саженцев высадят к 30-летию Независимости в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – К 30-летию Независимости РК на землях лесного фонда на территории Туркестанской области высадят более 30 миллионов саженцев. В настоящее время посеяно 27 млн саженцев. Об этом на брифинге сообщил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кайрат Абдуалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

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В Туркестанской области за лесохозяйственными учреждениями закреплено 3 млн 116 тыс га земель лесного фонда. Из них покрытые лесом площади составляют 1 млн 487 тыс га.

«В соответствии с Комплексным планом в текущем году по воспроизводству леса проводятся работы по посадке лесных культур на площади 1 000 га и посеву семян саксаула на площади 10 600 га. В настоящее время в питомниках лесохозяйственных учреждений выращивается более 27 миллионов саженцев, в следующем году планируется довести их до 30-35 миллионов», - сказал Кайрат Абдуалиев.

По инициативе акима области в соответствии с Генеральным планом города Туркестана в целях улучшения экологической ситуации планируется создание зеленого пояса вокруг города, в 2019-2020 годах на площади 4 700 га высажено 3 млн 212 тыс 920 саженцев. А за 10 месяцев 2021 года на площади 3 300 га высажено 8 млн 915 тыс 900 саженцев лиственных деревьев. На сегодняшний день общая площадь зеленого пояса составляет 13 220 гектаров, до конца текущего года планируется довести до 20 000 гектаров.


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#Туркестанская область   #Экология   #Регионы   #30 лет Независимости  
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