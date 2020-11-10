30 миллионов тенге получили более 500 молодых учителей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в этом году 240 молодых учителей получили квартиры, еще 500 - социальные выплаты на общую сумму 30 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Такие данные на аппаратном совещании с министром образования озвучила руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева. Она представила программу развития образования города на 2020-2025 годы.

«Мы уже второй год подряд молодым учителям, которые окончили педагогические вузы, выплачиваем единоразовое пособие в размере 20 МРП. Эта работа будет дальше продолжаться», - говорит она.

Согласно ее данным, более 500 молодых учителей получили помощь в размере 30 миллионов тенге.

Кроме того, она отметила, что в Алматы учителя испытывают проблему с жильем.

«В этой связи, в этом году впервые в рамках городской программы льготного кредитования «Алматы жастары 3.0» 240 учителей были обеспечены жильем. В этом году учителям выделены 310 квартир. Условия кредитования по программе: максимальная сумма займа – до 13 млн тенге. Не обязательно иметь городскую прописку. Все желающие молодые учителя (до 35 лет) могут принять участие в этой программе», - добавила она.

Ляззат Жылкыбаева также рассказала о конкурсе «Лучший педагог».

«Победители конкурса получат специальные гранты по одному миллиону тенге. Также при поддержке акима города в этом году провели конкурс среди учителей Алматы на звание «Лучший педагог». Обладателю гран-при вручили ключи от двухкомнатной квартиры, первого места - автомобиль, второго и третьего места - денежные призы», - отметила спикер.

Кроме того, еще 10 учителей получили специальные гранты акима Алматы по два миллиона тенге. В конкурсе могли принять участие учителя дошкольного образования, колледжа, общеобразовательных школ и интернатов.



