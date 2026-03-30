30 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

66 лет назад (1960) родился ЖУНУСОВ Сарсембек Ендибаевич — почетный архитектор Казахстана, президент столичного филиала Союза градостроителей Казахстана, академик Академии художеств Республики Казахстан, академик Международной академии архитектуры в Москве, член-корреспондент Международной академии архитектуры стран Востока, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт (1982).

Трудовая деятельность: архитектор, старший архитектор, ведущий архитектор, руководитель группы государственного проектного института «Алма-Атагипрогор» (с 1982 года); руководитель группы, главный архитектор проектов, руководитель специализированной мастерской генерального плана города Алма-Ата государственного проектного института «Алма-Атагенплан» (с 1988 года); начальник отдела департамента архитектуры и градостроительства Алматы (с 1994 года); руководитель мастерской по разработке генерального плана города Акмола проектно-строительной компании «Ак-Орда» (с 1996 года); и. о. заместителя главного архитектора ГУ «Департамент архитектуры и градостроительства города Астана» (с 1997 года); заместитель директора — главный архитектор ГКП «Астанагенплан» (с 2000 года); директор ТОО «Генеральный план.KZ» (с 2006 года); заместитель директора — главный архитектор ГКП «Астанагенплан» (с 2007 года); начальник управления архитектуры и градостроительства, Астана, секретарь Архитектурного совета столицы при Президенте РК.

На занимаемой должности — с марта 2015 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011), медалями «Ерен еңбегі үшін» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008). Имеет специальный приз «Алтын шырақ» и звание лауреата конкурса «Проекты XXI века» (2001); диплом МААМ за международный уровень архитектурной композиции генерального плана нового центра города Астана (2001); золотой диплом за архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение нового центра города Астана (2001); большой золотой диплом Международного архитектурного фестиваля «Зодчество-2001» (2001); диплом Союза градостроителей Казахстана за большой творческий вклад в градостроительное развитие административного центра столицы РК — Астана (2002); специальный приз провинции Хайнат (Бельгия) — серебряную медаль и почетную грамоту на Всемирном триеннале архитектуры в Болгарии (2003) за новый центр столицы и архитектурную конструкцию города Астана «Байтерек».

50 лет назад (1976) родился КАМЗИН Кайрат Амангельдиевич — заместитель акима Караганды.

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет, технология машиностроения (1998); Карагандинский университет «Болашак», финансы (2009).

Трудовая деятельность: ведущий специалист управления Комитета по техническому регулированию и метрологии по Карагандинской области (2005-2006); главный специалист отдела организационной и кадровой работы аппарата акима района им. Казыбек би Караганды (2006-2007); главный специалист, начальник отдела департамента Агентства по регулированию естественных монополий по Карагандинской области (2007-2010); заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области (2010-2012); аким Приозерска (2012); руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области (2021-2022); руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области (07.2022-09.2022); аким города Балхаш (2022-2023).

На занимаемой должности — с мая 2023 года.

50 лет назад (1976) родился КАРИМОВ Батырхан Максатович — заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Акмолинской области.

Родился в селе Алкатерек Акжарского района Северо-Казахстанской области. Окончил Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, «Бухгалтерский учет и аудит» (2005).

Трудовая деятельность: старший инспектор налогового комитета по Северо-Казахстанской области (1999); главный налоговый инспектор отдела организации аудита физических лиц управления аудита, отдела внутреннего аудита организационного управления налогового комитета по СКО (2002-2007); эксперт управления международного налогообложения НК МФ РК (2007-2009); руководитель службы внутреннего аудита АО «Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек» (2009-2011); заместитель начальника налогового управления по Кокшетау, налогового департамента по Акмолинской области (2011); заместитель руководителя налогового департамента по Акмолинской области (2012-2014); руководитель управления государственных доходов по городу Кокшетау (2014-2022).

На занимаемой должности — с октября 2022 года.

44 года назад (1982) родился КЕРИМБЕК Болат Бакбергенулы — депутат Мажилиса Парламента РК.

Окончил Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, специальность «Учитель истории, основ права и экономики»; Московский государственный университет им М. В. Ломоносова; Академию государственного управления при Президенте РК, аспирантуру «Политические институты, процессы и технологии».

Трудовая деятельность: заведующий сектором Талдыкорганского городского представительства партии «Отан»; ведущий, главный специалист, начальник отдела Управления развития языков г. Нур-Султан; старший научный сотрудник отдела истории индустриально-инновационного развития и этносоциальных процессов ГУ «Институт истории государства» Министерства образования и науки РК; эксперт, консультант отдела внутренней политики Администрации Президента РК; инспектор отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (09.2019-10.2020); руководитель Управления по развитию языков Алматинской области (10.2020-01.2022); руководитель Управления внутренней политики Алматинской области (2022); руководитель Управления общественного развития области Жетісу (08.2022-2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

Также в этот день родились:

148 лет назад (1878-1941) родился КАШКАРОВ Даниил Николаевич — ученый, исследователь фауны Казахстана, доктор биологических наук.

Работал заведующим кафедрой зоологии позвоночных Среднеазиатского государственного университета. Исследовал эволюцию развития и экологию позвоночных животных на территории Центральной Азии и Казахстана (Жамбылской, Южно-Казахстанской областей), обосновал необходимость организации в РК Аксу-Жабаглинского заповедника. Внес большой вклад в развитие психологии животных — отрасли психологии, исследующей характер животных.

86 лет назад (1940-2015) родился НАРИКБАЕВ Максут Султанович — государственный деятель, государственный советник юстиции 2-го класса, судья высшего квалификационного класса, доктор юридических наук, профессор.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, юрист (1974).

Трудовая деятельность: заведующий клубом совхоза (1960-1963); инструктор-методист по спорту, заведующий клубом совхоза (1966-1968); корреспондент, редактор общественно-политического отдела Талды-Курганского областного управления по радиовещанию и телевидению (1968-1969); заведующий отделом культуры исполкома Талды-Курганского районного Совета депутатов трудящихся (1969-1970); режиссер драматического коллектива сельского клуба (1970-1972); инструменталист Талды-Курганской областной филармонии (1972); художественный руководитель клуба совхоза (1972-1973); стажер, старший следователь Талды-Курганской областной прокуратуры (1973-1974); член Талды-Курганской областной коллегии адвокатов, Аксуский район (1974-1981); народный судья Каратальского района (1981-1987); старший консультант Министерства юстиции КазССР (1987-1988); прокурор отдела прокуратуры Казахской ССР (1988-1990); начальник отдела, управления систематизации и пропаганды законодательства, законодательства и правового обеспечения Министерства юстиции Республики Казахстан (1990-1992); заведующий сектором государственно-правового отдела аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (1992); заведующий отделом правоохранительных органов Аппарата Президента и Кабинета министров Республики Казахстан (1992-1993); заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (1993); первый заместитель председателя Верховного суда Республики Казахстан (1993-1995); Генеральный прокурор Республики Казахстан (1995-1996); председатель Верховного суда Республики Казахстан (1996-2000); ректор Казахской государственной юридической академии (с октября 2001 года — Казахский гуманитарно-юридический университет) (с 2000 года); председатель правления Казахского гуманитарно-юридического университета.

Награжден орденами «Барыс» 2-й степени (2005), «Парасат» (2000); медалью «10 жыл Астана» (2008); международной наградой «Сократа» Европейской бизнес-ассоциации за личный вклад в интеллектуальное развитие в XXI веке (2006).

75 лет назад (1951-2023) родился ТЕРЕЩЕНКО Сергей Александрович — видный государственный и общественный деятель Республики Казахстан.

Родился в Приморском крае (РСФСР). Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1973); Алма-Атинскую высшую партийную школу (1987); Институт экономики РАН, экономист (1993).

Трудовая деятельность: главный инженер колхоза имени Куйбышева Тюлькубасского района Чимкентской области (1973-1975); первый секретарь Тюлькубасского райкома ЛКСМК (1975-1979); заведующий отделом Тюлькубасского райкома партии (1979-1981); второй секретарь Бугунского райкома партии (1981-1983); первый секретарь Ленгерского райкома партии (1983-1985); инспектор отдела организационно-партийной работы ЦК Компартии Казахстана (1985); секретарь Чимкентского обкома партии (1985-1986); председатель Чимкентского облисполкома (1986-1989); первый заместитель председателя Совета министров Казахской ССР (1989-1990); первый заместитель председателя Верховного Совета Казахской ССР (1990); заместитель Президента Казахской ССР, руководитель Канцелярии Президента Казахской ССР (1990); член Президентского совета Казахской ССР (1990); первый секретарь Чимкентского обкома партии (1990-1991); председатель Чимкентского облсовета (1990-1991); председатель Национального агентства Республики Казахстан по иностранным инвестициям (1992-1993); председатель Национальной комиссии по введению национальной валюты (1993-1994); Премьер-министр Республики Казахстан (1991-1994); член Совета директоров ОАО «Банк ЦентрКредит» (1994-2006); председатель Совета директоров Евразийского экономического форума в городе Сиань (КНР) (с 2008 года); председатель правления Международного фонда «Интеграция» (с 1994 года); президент Национального союза пчеловодов Казахстана «Бал-Ара» (с 2010 года).

Награжден орденами «Достық» 1-й степени (1999), «Дружбы» (РФ, 2004), «Барыс» 2-й степени (2005); медалью «За освоение целинных земель» (1984). Удостоен званий «Қазақстанның еңбек ері» (2011), «Халық Қаһарманы» (2011).

56 лет назад (1970-2015) родился КАППАРОВ Нурлан Джамбулович — государственный деятель Республики Казахстан.

Уроженец Алматы. Окончил Казахский государственный университет; Алматинский технологический институт (1997); Высшую школу государственного управления имени Дж. Кеннеди Гарвардского университета (2003).

Трудовая деятельность: президент ЗАО Корпорация «Акцепт» (1991-1997); президент ЗАО «КазТрансОйл» (1997-1998); президент ЗАО «Казахойл» (1998-1999); вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (1999-2001); председатель Совета директоров АО «Казинвестбанк» (2003-2007); председатель Совета директоров АО «Lancaster Group Kazakhstan» (2004-2012); министр охраны окружающей среды Республики Казахстан (2012-2014); председатель правления АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (2014-2015).

Награжден орденом «Кұрмет» (2013).