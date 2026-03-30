30 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

Всемирный день биполярного расстройства

Главная задача этого дня — повысить осведомленность о биполярном расстройстве и бороться со стигматизацией этого заболевания.

Всемирный день биполярного расстройства отмечают 30 марта, потому что в этот день родился знаменитый нидерландский художник Винсент Ван Гог, который, как считают некоторые исследователи, страдал биполярным расстройством, оказавшим значительное влияние на его творчество.

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур.

Республика Сингапур — город-государство в Юго-Восточной Азии на острове Сингапур и 63 прилегающих мелких островах, у южной оконечности полуострова Малакка. Площадь — 725,7 кв. км. Столица — Сингапур. Официальные языки — английский, китайский, малайский, тамильский. Денежная единица — сингапурский доллар. Глава государства — президент, избираемый путем прямых всеобщих выборов на 6 лет. Выполняет преимущественно представительские функции.

В 1993 году итальянский журнал «Экос» разослал подписчикам специальный номер, посвященный Казахстану. Журнал вышел на казахском, русском, итальянском и английском языках.

В 2001 году была создана Ассоциация выпускников международной стипендии Президента РК «Болашак», взявшая на себя ответственность за защиту интересов и прав «болашаковцев», объединить и сплотить их под единым крылом.

Цель ассоциации — консолидация и повышение активности выпускников в общественной жизни, интеграция усилий выпускников и их коллективного опыта для поиска эффективных решений проблем, с которыми они сталкиваются в своей практической деятельности и жизни.

В 2006 году в Алматы открылось официальное представительство Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП).

Международная ассоциация писателей и публицистов — профессиональное объединение писателей, публицистов и сценаристов, действующее в 34 странах мира. Целью ассоциации является поддержка и популяризация современной литературы во всем мире. Штаб-квартира организации находится в Риге и Лондоне.

В 2010 году в Организации Исламской конференции (ОИК) было открыто постоянное представительство Казахстана, деятельность которого направлена на укрепление взаимодействия нашей страны с влиятельным международным объединением, в котором участвуют 57 государств Европы, Азии, Африки и Америки.

В 2011 году в Алматы прошло торжественное открытие официальной международной академии тенниса в Казахстане и Центральной Азии «Tennis.kz», основная база которой находится в Алматы. Комплекс является одним из лучших в Центральной Азии и СНГ. Здесь имеются семь крытых и семь открытых кортов, фитнес-зал, специализированный магазин теннисной экипировки, залы аэробики и гимнастики, спортивный бар, сауна и массажный кабинет.

В 2011 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение новую монету «Первый космонавт». Диаметр юбилейной монеты номиналом 500 тенге составляет 38 мм, масса — 40 г. Монета имеет форму круга, состоящего из концентрично расположенных кольца и диска. Внутренний диск монеты изготовлен из серебра, внешнее кольцо — из тантала. Выпущена ограниченным тиражом в пять тысяч штук.

В 2012 году фильм «Әнші бала» производства АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова получил награду в номинации «Лучшая зарубежная драма» на международном фестивале International Family Film Festival в Голливуде.

«Әнші бала» рассказывает историю о городском мальчике, который сталкивается с непривычной степной реальностью после того, как родители отвозят его на каникулы к дедушке в аул.

В 2013 году Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан стала полноправным членом Американского общества государственного управления (ASPA — American Society for Public Administration).

Основная цель сотрудничества Академии с ASPA заключается в продвижении целей государственного управления, ориентированного на результат, посредством обучения, тренингов, оказания технической помощи, научных исследований.

В 2017 году состоялась церемония открытия Почетного консульства Королевства Норвегия в Казахстане. Почетным консулом Норвегии в Казахстане был назначен Н. Мусин.

В 2018 году в штаб-квартире EBC в городе Бразилиа Международное информационное агентство «Казинформ» подписало Меморандум о сотрудничестве с бразильским медиа-холдингом EBC.

Меморандум направлен на укрепление и расширение взаимодействия между двумя ведущими представителями бразильского и казахстанского СМИ в сфере обмена информацией, организации и обеспечения информационной поддержки визитов глав государств, официальных делегаций, а также других межгосударственных мероприятий, проводимых на территории Республики Казахстан и Федеративной Республики Бразилия.

В 2019 году 120 казахстанских военнослужащих наградили медалями ООН «За службу миру». Торжественная церемония вручения наград состоялась на базе ООН в Ливане. В ней приняли участие более 600 человек, в том числе послы и военные атташе 30 стран, командиры подразделений сектора «Восток».

Церемония началась с выноса флагов и исполнения государственных гимнов стран-участниц. К участникам церемонии с приветственным словом обратился командир сектора «Восток» генерал-майор Антонио Ромеро, который поблагодарил миротворцев за вклад в миротворческую миссию и добросовестную службу.

В 2020 году издание Sportsmole.co.uk составило список из десяти восходящих звезд мирового тенниса, куда была включена казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Рыбакина впервые в своей карьере вошла в топ-20 мирового рейтинга, что является историческим достижением для казахстанских теннисистов.

В 2021 году телеканал «Balapan» в год 30-летия независимости Казахстана выпустил анимационный мультсериал «Аль-Фараби» о детстве и пути Аль-Фараби в мир науки.

Главная цель проекта — популяризация научных знаний среди детей дошкольного и школьного возраста посредством показа жизни ученого и просветителя, выходца из древнего города Отырар (Фараб) Абу Насыра аль-Фараби.

В 2022 году в рамках Дня чествования Международного бюро выставок (МБВ) были подведены итоги Всемирной выставки EXPO 2020 Dubai и состоялась церемония вручения наград EXPO Awards.

Национальный павильон Республики Казахстан занял второе место среди 192 стран мира и получил серебряную награду в главной номинации «Раскрытие темы выставки».

Кроме того, павильон Казахстана занял первое место в номинации Best Presentation и третье место в номинации Best Large Pavilion по версии международного журнала Exhibitor Magazine.

В 2025 году в Казахстане отметили Ораза айт — один из главных мусульманских праздников. Этот праздник, известный также как Ураза байрам, Ид аль-Фитр или Праздник разговения, знаменует окончание поста в священный месяц Рамазан. Его отмечают в первые три дня месяца Шавваль. Впервые Ораза айт был установлен Пророком Мухаммадом в 624 году.

В 2025 году казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов одержал победу в финале чемпионата Азии в Аммане (Иордания). В решающей схватке весовой категории до 74 килограммов Кайпанов оказался сильнее Орозбека Токтомамбетова (Кыргызстан). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанского борца.