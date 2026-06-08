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    30-летний футбольный тренер погиб в ДТП возле Караганды

    Автомобиль с тренером Ильей Буртовым попал в ДТП на трассе Караганда — Абай, передает Kazinform.

    Илья Буртовой
    Фото: ДФК «Скаут»

    Илья Буртовой был детским тренером в футбольном клубе «Скаут» в Караганде, а также играл за футзальный клуб из Кокшетау под названием Elim-AI.

    На выходных автомобиль, в котором ехал Илья Буртовой, попал в ДТП на трассе Караганда — Абай. По данным коллег из детского клуба «Скаут», после аварии футболист был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

    — Врачи боролись за его жизнь, но, к глубокому сожалению, сегодня Ильи Валерьевича не стало, — сообщили в команде.

    Отмечено, что Илья Буртовой был гиперответственным человеком, истинным профессионалом, который на 100% отдавался работе, любил детей и вкладывал большим усилия и знания в каждого своего воспитанника.

    В Ассоциации футзала Казахстана также подтвердили информацию о кончине Ильи Буртового.

    Напомним, что в конце 2025 года в спорте также произошел трагический случай — футболист «Хан Тенгри» скончался во время матча.

    Спорт Футбол спортсмены Казахстана ДТП Регионы Казахстана Карагандинская область Происшествия
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
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