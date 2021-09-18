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    17:14, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    30-летние комбайны заменили на современные в колледжах СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пять колледжей приобрели современные комбайны и тракторы. Об этом сообщил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в социальной сети аким области рассказал, что в этом году на обновление пяти сельских колледжей, где готовят специалистов в сфере сельского хозяйства, направили 1,4 млрд тенге.

    «К примеру, в Высшем сельскохозяйственном колледже им. Кизатова теперь студенты будут практиковаться на новом комбайне и тракторе «John Deere». Они пришли на замену старым комбайнам «Енисей» 1992-го года выпуска. Установлен модульный убойный цех, беспроводная WI-FI метеостанция, запустят мини-молочный завод. По области в сельское хозяйство инвестировано 92 млрд тенге. Аграрии закупили 1,8 тысячи единиц сельхозтехники на 51 млрд тенге. Техника современная, поэтому нужны квалифицированные кадры. Для этого создаем современные условия в учебных заведениях», - написал К. Аксакалов.

    По информации акима области, за два года современным оборудованием оснастили девять колледжей - половину всех государственных колледжей региона - на общую сумму 2,6 млрд тенге.


    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Образование
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