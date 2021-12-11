30-летие Независимости РК: в Аркалыке запущены три крупных проекта

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках рабочей поездки аким Костанайской области Архимед Мухамедов посетил город Аркалык и принял участие в открытии трех инвестиционных объектов. Об этом он сообщил в своём Instagram, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Динамичное развитие нашего государства лежит в основе стабильной политики и внутреннего единства. За прошедшие 30 лет в нашем городе было открыто и запущено множество новых объектов, направленных на улучшение благосостояния населения. В преддверии празднования 30-летия Независимости РК открытие объектов придаст новый импульс городу Аркалык, а также новые объекты улучшат социально-экономическое развитие региона», - отметил в своём посте аким.

Глава региона в Аркалыке принял участие в открытии животноводческого комплекса ТОО «Арқалық Айдар». Планируется, что объект будет обеспечивать сырьем мясоперерабатывающий комплекс ТОО «Торғай Ет». Мощность откормочной площадки единовременного содержания составляет 5 тыс. голов КРС и племенного репродуктора на 2,5 тыс. голов. Общая стоимость проекта составляет 2,7 млрд. тенге, с созданием 40 рабочих мест.

Сегодня также открыт элеватор единовременного хранения зерна объемом 20 тыс. тонн, стоимостью 1,362 млрд. тенге, и комбикормовый завод мощностью 13,2 тыс. тонн продукции в год. Стоимость проекта 545,6 млн. тенге.

«Вместе с тем, ознакомился с реконструкцией системы теплоснабжения города Аркалык. Напомню, реконструкция проводится в рамках Программы развития регионов на 2020-2025 годы. Общая сумма финансирования составляет 7,4 млрд. тенге. Провел рабочее совещание с руководством ТЭЦ по текущем вопросам. Также посетил КГП «Костанайюжэлектросервис». Пр едприятие осуществляет услуги электроснабжения в 56 населенных пунктах южного региона нашей области с охватом более 18 тысяч потребителей»,- пояснил А. Мухамбетов.

По итогам поездки поручил акиму города Аркалык А.Асанову продолжить работу по социально-экономическому развитию города.