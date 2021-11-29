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30-летие Независимости: что подарили Таразу районы Жамбылской области

29 Ноября 2021 14:30
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30-летие Независимости: что подарили Таразу районы Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проект «Таразға тарту» реализуется в Жамбылской области в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ». В качестве подарка областному центру районы Жамбылской области благоустраивают городские скверы, окраины города.

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По данным акимата города Тараза, спонсорские проекты реализуются по утвержденному плану работ благоустройства и озеленения парков, скверов и каналов областного центра. Это вклад районных акиматов, управлений и департаментов, которые привлекают внебюджетные источники финансирования.

Эскизы проектов согласованы с главным архитектором области. В новых городских скверах разбиты зеленые газоны, установлены малые архитектурные формы, скамейки, урны, светильники, площадки стритворкаута.

Так, на пересечении центральных улиц Абая и Байзак батыра участки закреплены за Меркенским и Сарысуским районами. Меркенцы провели обрезку сухостоя, подготовили площадки для стритворкаута. Сарысусцы облагораживают зеленый периметр перед одним из медицинских центров. В центре города - специалисты из Таласского района, по улице Казыбек би, рядом со зданием филиала Нацбанка, на участке в 0,47 га постелили брусчатку, установили скамейки с урнами, беседки.

Шуский, Мойынкумский и Жамбылский районы закреплены на участках в микрорайонах по улице Сейфуллина. Здесь проведены работы по разбивке клумб и цветников, обустройству тротуаров, установке освещения, скамеек и урн, обновлению арычных лотков.

Работы по благоустройству участка по улице Каратая Турысова в ведении акимата Кордайского района – здесь появились детская и воркаут площадки до ста квадратов, тротуарной плиткой покрыто 1,7 тысячи квадратных метров, асфальтом – 705 квадратных метров, площадь озеленения – 7,4 тысячи квадратных метров. Установлены светильники, скамейки, урны, обновлено 420 метров арычных лотков.

Проведение работ по благоустройству Тараза в рамках проекта «Таразға тарту» проинспектировал аким области Бердибек Сапарбаев.

«Наша главная задача – благоустроить скверы, парки, дороги, дворы таким образом, чтобы они приносили максимальную пользу людям. Формирование комфортной городской среды должно стать главной задачей властей Тараза», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Аким города Ержан Жилкибаев отметил важность того, чтобы город развивался равномерно и жители окраин пользовались такими же благами цивилизации, как и в центре.

«Должна быть полицентричность, - сказал Ержан Жилкибаев, – город без окраин. Должен быть баланс, не только центр города должен развиваться. Во всех уголках города должны быть удобства для жителей, свой досуг, куда дети пойдут – школы, больницы, социальные объекты, парки, скверы. У каждого округа должен быть центр притяжения. Поэтому в трехгодичной программе развития города первым делом мы делаем акцент на

инфраструктуру».
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#Жамбылская область   #Строительство   #30 лет Независимости  
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Автор:

Галина Скрипник

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