30 лет заботы и доверия: Procter & Gamble отмечает юбилей в Казахстане

За эти годы продукция P& G стала неотъемлемой частью жизни миллионов казахстанцев, а сама компания — надежным партнером для общества, бизнеса и отрасли в целом.

История P& G в Казахстане началась в 1995 году, когда продукция ее легендарных брендов впервые появилась на полках магазинов, стремительно завоевав доверие потребителей. Сегодня компания занимает лидирующие позиции в сегменте товаров повседневного спроса, предлагая разнообразный выбор продуктов от десятков широко известных брендов, включая Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences, Old Spice, Gillette, Always, Naturella, Tampax, Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Oral-В и другие.

— Для нас большая честь быть частью жизни казахстанских семей вот уже 30 лет, и мы искренне ценим оказанное доверие. От первых шагов с небольшой командой продаж в 1995 году до сегодняшнего дня — это история роста, сотрудничества и заботы. Потребители всегда находятся в центре наших идей и решений. Каждый продукт и каждая кампания создаются с вниманием к ожиданиям и желаниям наших покупателей, ведь наша миссия — облегчать повседневные заботы и делать жизнь проще и комфортнее. Мы с благодарностью смотрим в прошлое и с энтузиазмом в будущее, сохраняя верность принципам — заботиться о людях, создавать ценность для общества и бизнеса и вместе двигаться вперед, — отметила Роксана Станческу, генеральный директор P& G в Казахстане.

За три десятилетия P& G внесла весомый вклад в развитие экономики и социального благополучия Казахстана. Компания способствует созданию более 3 тысяч рабочих мест, взаимодействуя с локальными партнерами и поставщиками.

Большую роль в деятельности P& G играют проекты в области устойчивого развития и социальной поддержки. Компания сотрудничает с ведущими фондами и некоммерческими организациями в Казахстане и реализует множество экологических и социальных инициатив. Так, благодаря совместным усилиям с Всемирным фондом дикой природы было восстановлено 4 га тугайных лесов, кампания «Большая заботы для самых маленьких» передала шести перинатальным центрам Казахстана более 741 тысячи специальных подгузников для детей, рожденных раньше срока, а образовательная инициатива Always помогла более полумиллиона казахстанских школьниц чувствовать себя увереннее.

Юбилей компания отмечает специальной акцией для покупателей под названием «Сіз барда — біз бармыз! Спасибо, что вы с нами!». С 1 сентября по 31 октября 2025 года покупатели могут приобрести товары P& G на сумму от 2500 тенге, зарегистрировать чек на сайте pgbonus.kz/30years и принять участие в еженедельных розыгрышах. Общий срок акции и розыгрышей призов продлится до 15 декабря 2025 года. Призовой фонд составляет 30 000 000 тенге, в том числе смартфоны, смарт-часы, денежные призы до 3 000 000 тенге, а также бонусы на счет pgbonus.kz.

О компании Procter & Gamble

Procter & Gamble (P& G) — одна из ведущих мировых компаний по производству товаров повседневного спроса, которая уже более 185 лет помогает улучшать жизнь потребителей. В портфеле P& G — десятки известных брендов, среди которых Always, Ariel, Fairy, Gillette®, Head & Shoulders, Oral-B, Pampers, Pantene, Tide и многие другие.

Сегодня P& G ведет деятельность в 70 странах мира, ежедневно заботясь о миллионах семей. Продукцией P& G ежегодно пользуются более 5 миллиардов потребителей из более чем 180 стран. В Казахстане компания работает с 1995 года, предлагая лучшие глобальные инновации, адаптированные к локальным традициям и потребностям.

Больше информации о P& G и ее брендах — на официальном сайте www.pg.com.