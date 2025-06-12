«30 лет во имя единства и согласия»: члены Ассамблеи обсудили итоги работы в Акмолинской области

Почетным гостем заседания стал депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член депутатской фракции Ассамблеи народа Казахстана Геннадий Шиповских. Модератором встречи выступил председатель Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, глава региона Марат Ахметжанов.

На повестке дня было сразу несколько вопросов — о четвертом Национальном Курултае, роль Совета аксакалов как структуры АНК, реализация гранта этнокультурными объединениями и Год рабочих профессии в орбите «Ассамблея жастары».

— Ассамблея выступает действенной диалоговой площадкой, где поднимаются ключевые темы, формируется общее понимание и вырабатываются совместные решения во имя мира и стабильности в обществе, — отметил Марат Ахметжанов.

Фото: акимат Акмолинской области

Выступая перед собравшимися, председатель Совета аксакалов Акмолинской АНК Ермек Нұғыман подчеркнул неоценимую роль Национального курултая. Спикер отметил, что сегодня это важный инструмент, инициированный Президентом страны и направленный на укрепление связи между государством и народом, на установление взаимного доверия и эффективного сотрудничества в обществе.

— Президент в своем выступлении отметил, что социально-экономические показатели Акмолинской области демонстрируют позитивную динамику. Кроме того, он уделил особое внимание ряду актуальных проблем, предложил новые инициативы и конкретные проекты. В частности, он остановился на приоритетных направлениях молодежной политики и сферы образования. В современном мире важно, чтобы молодежь имела доступ к качественному образованию и осваивала востребованные профессиональные навыки. В этой связи Президент поручил усилить систему профориентации для молодежи и расширить возможности обучения по рабочим специальностям, востребованным на рынке труда, — сказал Ермек Нұғыман.

Посол доброй воли Республики Казахстан, кавалер орденов «Құрмет» и «Достық», многократный рекордсмен мира Сергей Цырульников отчитался о проделанной работе для страны и своего родного региона.

— Я простой парень из аула Шортандинского района Акмолинской области и всю свою деятельность — благотворительную, социальную, спортивную — осуществляю с одной целью — быть полезным своему народу, своей стране, своей земле, — подчеркнул рекордсмен.

Сергей Цырульников участвовал во многих зарубежных шоу, где представлял силовую культуру нашей страны. Так, в Италии на международном шоу рекордов Гиннесса за один день он установил три мировых рекорда (!). Один из них — рекорд Кажымукана Мунайтпасова — разгибание подковы.

— Для меня было очень важно, чтобы весь мир узнал, что у нас есть батыры, что мы храним традиции, узнал о наследии, культуре и духе казахского народа, — добавил Сергей Цырульников.

В социальном направлении рекордсмен продолжает реализовывать свой проект «Тысяча аулов»: выезжает в отдаленные населенные пункты Казахстана и обеспечивает местную молодежь спортивным инвентарем. Причем делает это он за счет друзей-спонсоров или за свой счет. Кроме того, в каждом ауле проводит воспитательную работу с молодежью. 139 аулов, а это более 70 тысяч детей, теперь благодаря проекту имеют возможность заниматься спортом.

Фото: акимат Акмолинской области

Председатель польского этнокультурного объединения Наталья Нагачевская поделилась информацией о реализации гранта этнокультурными объединениями.

— С 2024 года в регионе внедрено специальное грантовое финансирование «Ел бірлігі», направленное на укрепление межэтнического согласия и казахстанского патриотизма среди этнокультурных объединений Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана. В прошлом году финансовую поддержку в размере одного млн тенге получили три объединения — узбекское, польское и региональный филиал Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана. В 2025 году сумма лота была увеличена, что позволило расширить охват грантополучателей. Это даст возможность еще большему числу этнокультурных объединений и структур АНК реализовать проекты, способствующие укреплению общественного согласия и развитию казахстанского патриотизма, — отметила Наталья Нагачевская.

По словам спикера, благодаря деятельности Ассамблеи представители всех этносов страны получили реальные возможности для сохранения родных языков, культурных традиций и полноценного участия в социально-экономических и политических процессах.

— В нашей области также созданы все необходимые условия для поддержки этнокультурных объединений. На базе КГУ «Қоғамдық келісім» функционируют кабинеты 17 этнокультурных объединений. Организованы курсы по изучению польского, корейского и немецкого языков, а также занятия дискуссионного клуба «Мәміле» по углубленному освоению государственного языка… Выступая на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, Глава государства обозначил четкие ориентиры и приоритетные задачи. Теперь наш общий долг — объединить усилия и последовательно воплощать их в жизнь во имя укрепления единства, согласия и процветания страны, — добавила Н. Нагачевская.

Значимую роль в воспитании трудовой мотивации у молодежи играет объявленный Президентом Год рабочих профессий. Так, на заседании выступил член ОЮЛ «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций», преподаватель специальных дисциплин по IT направлению Высшего технического колледжа г. Кокшетау Дмитрий Майер, который активно работает со студентами рабочих специальностей и вдохновляет их на профессиональное развитие.

— Глава государства Касым-Жомарт Кемелович Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Эта инициатива дает большой импульс подготовке профессионалов, которые смогут выполнять свою работу и вносить реальный вклад в благосостояние страны. Сегодня мы разъясняем профессиональную ориентацию студентам и создаем наилучшие условия для их становления как конкурентоспособных специалистов. Мы доверяем им и готовы отдать все свои знания и силы, чтобы оправдать это доверие, — заявил Дмитрий Майер.

В завершение заседания состоялась церемония награждения юбилейными медалями «30 лет Ассамблее народа Казахстана».

— Сегодня мы все должны ясно осознавать, что роль Ассамблеи народа Казахстана выходит далеко за рамки сохранения культурного наследия. Это ключевая общественная платформа, объединяющая представителей разных этносов, культур и традиций вокруг общих казахстанских ценностей, таких как единство, взаимоуважение и гражданская ответственность. В нашей области этнокультурные объединения и структуры Ассамблеи народа Казахстана осуществляют активную и системную работу. Как руководитель региона я лично наблюдаю и высоко оцениваю их вклад и в социально-экономическое развитие страны, — добавил в заключение Марат Ахметжанов.

Фото: акимат Акмолинской области

Фото: акимат Акмолинской области

Фото: акимат Акмолинской области

Фото: акимат Акмолинской области

Фото: акимат Акмолинской области

Фото: акимат Акмолинской области

Фото: акимат Акмолинской области

Фото: акимат Акмолинской области