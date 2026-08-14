Шынар Кумарова: работа в ТРК стала лучшим этапом в моей карьере

За почти два десятилетия работы в ТРК начальник отдела государственных закупок Шынар Кумарова стала свидетелем масштабных преобразований в крупном медиахолдинге. В беседе с корреспондентом агентства Kazinform она рассказала, как правовое сопровождение создает условия для качественной работы творческого коллектива.

ТРК — это живой и творческий мир

В ТРК Президента Шынар Багдатовна пришла в феврале 2006 года на должность юрисконсульта. Тогда юридической службы в организации еще не существовало как таковой, поэтому многие внутренние процессы и документы приходилось выстраивать практически с нуля.

— Первые впечатления были связаны прежде всего с уникальной атмосферой, с одной стороны, это была дисциплина и строгие стандарты, характерные для структур с государственным управлением, а с другой — живой и творческий мир. Меня поразило, насколько быстро здесь принимаются решения и с какой самоотдачей работает каждый сотрудник. Для меня это была невероятная школа: за короткий срок пришлось глубоко погрузиться и в специфику, и в тонкости права, регулирующих деятельность СМИ. Именно тогда пришло понимание, что ТРК — это не просто место работы, а организация, которая фиксирует историю страны в документах и кадрах, — говорит Шынар Кумарова.

Каждый сотрудник медиахолдинга независимо от своей должности несёт огромную ответственность, От этого зависит качество контента, доверие аудитории и репутация компании. Эта ответственность проявляется не только в творческой работе журналистов и режиссёров, но и в точности действий технических специалистов, юристов, редакторов и администраторов, которые создают правовую, организационную и технологическую основу медиапроизводства. В итоге общий результат складывается из труда каждого. Это делает ТРК успешным медиахолдингом, способным сохранять высокий уровень работы на протяжении десятилетий.

Здесь нет мелочей

До прихода в ТРК Шынар Кумарова считала, что работа юриста — деятельность размеренная, кропотливая и не требующая спешки. Однако в медиасфере все оказалось иначе — здесь необходимо было работать в одном ритме с журналистами, режиссерами, операторами и всей творческой командой.

Фото: из личного архива

— Вокруг создавался контент, шли съемки, решались поставленные задачи, — вспоминает собеседница.

Трудности ее не пугали: в первые годы работы перед юридической службой ставились важные задачи, которые нужно было решать быстро и четко. Внутренняя нормативная база организации тогда еще только формировалась, поэтому практически с нуля разрабатывались ключевые документы — регламенты, положения, правила, авторские договоры и другие акты. Все это было направлено на то, чтобы обеспечить прозрачность и правовую безопасность процессов в деятельности ТРК, создать устойчивую основу для работы журналистов и всего медиахолдинга.

За годы работы юридическая служба стала неотъемлемой частью деятельности медиахолдинга, обеспечивая правовое сопровождение всех ключевых процессов.

Главной ценностью ТРК Шынар Кумарова считает людей, которые ежедневно работают над созданием качественного медиаконтента. По ее словам, именно коллектив формирует ту атмосферу, которая позволяет реализовывать самые сложные проекты.

— Коллектив ТРК для меня — это единое целое профессионализма, творческой энергии. Если говорить о том, что отличает ТРК от других медиаструктур думаю — это колоссальный уровень ответственности и отсутствие права на ошибку, — говорит Шынар Кумарова.

Именно такое отношение к профессии, считает она, позволяет коллективу на протяжении многих лет сохранять высокие стандарты качества и доверие аудитории.

Трансформация медиахолдинга

За два десятилетия ТРК прошел масштабный путь развития. Наряду с технологическими изменениями происходила и серьезная организационная перестройка, которая потребовала комплексного юридического сопровождения.

— Моей главной целью было сделать так, чтобы при трансформации ТРК в медиахолдинг, и при смене юридического лица из одной формы в другую, ни на секунду не остановились все процессы и прошли строго по закону, — поделилась спикер.

Менялась и работа юридической службы. Если раньше основное внимание уделялось сопровождению классического телевизионного производства, то сегодня перед специалистами стоят задачи совершенно иного уровня.

— Эта трансформация кардинально изменила характер работы юридической службы. Если на этапе становления в основном сопровождалось классическое производство контента и базовые договоры, то сегодня ТРК — это мощный многопрофильный медиахолдинг. Для меня и моих коллег это означает выход на совершенно новый уровень сложности задач, — отмечает Шынар Кумарова.

Правовой фундамент для творческой команды

Сегодня Телерадиокомплекс объединяет специалистов самых разных направлений — журналистов, режиссеров, операторов, продюсеров, инженеров и многих других творчески людей. По словам Шынар Кумаровой, стабильная работа такого большого коллектива невозможна без четко выстроенных внутренних процессов и взаимного доверия.

Фото: фото

— Бесперебойная и слаженная работа такого большого творческого коллектива — это результат нескольких ключевых условий. Во-первых, четкая правовая и организационная база. Как юрист я глубоко убеждена, что когда все процессы регламентированы, договоры заключены вовремя, а права защищены, у журналистов, режиссеров и операторов и других специалистов просто нет поводов отвлекаться на административные преграды — они могут полностью сосредоточиться на творчестве, — говорит она.

Другое неотъемлемое условие успеха — уважение и доверие внутри коллектива. Когда люди работают бок о бок годами, возникает особая атмосфера психологического комфорта.

— Ты знаешь, что за твоей спиной надежная команда, и это поддерживает в стрессовых ситуациях, — делится Шынар Кумарова.

«Работа в ТРК стала частью моей судьбы»

Как признается наша собеседница, за годы работы ТРК стал для Шынар Кумаровой не просто местом профессиональной реализации, а важной частью жизни.

— Для меня работа в ТРК сегодня — это гармоничное сочетание всех трех понятий, ставшее частью моей судьбы. Это школа жизни, которая за 20 лет научила меня гибкости, выдержке и умению находить правовые решения в самых нестандартных ситуациях. Это профессия, в которой я состоялась, пройдя путь вместе с развитием ТРК. И, безусловно, это миссия, когда ты осознаешь масштаб задач медиахолдинга и твою роль в обеспечении его стабильной и безопасной работы, приходит глубокое понимание значимости общего дела, — говорит спикер.

Фото: Kazinform

Она признается, что сегодня особенно важно не только сохранять накопленный опыт, но и передавать его молодому поколению сотрудников, которым предстоит продолжить развитие ТРК.

Взгляд в будущее

Говоря о будущем медиахолдинга, Шынар Кумарова уверена: новые технологии будут и дальше менять медиасферу, однако неизменными останутся главные принципы работы — качество, достоверность и ответственность перед обществом.

Будущее ТРК она видит в непрерывном лидерстве, технологическом обновлении и сохранении наших главных ценностей.

— Молодым коллегам, которые только начинают свой путь в ТРК, я хочу пожелать главного: любите то, что делаете, будьте гибкими, смелыми, и тогда работа в холдинге станет лучшим этапом в вашей карьере. Относитесь к своей работе не просто как к выполнению обязанностей, а как к созиданию истории нашей страны, — подчеркнула Шынар Кумарова.

Об истории ТРК Президента можно прочитать здесь.