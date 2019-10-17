30 лет стажа, 45 тысяч операций, спасенные детские жизни. Легко ли быть анестезиологом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 16 октября отмечается Международный день анестезиолога-реаниматолога. Легко ли быть анестезиологом-реаниматологом, рассказал заведующий отделением реанимации Центра неотложной детской медицинской помощи города Алматы врач высшей категории Камбар Стыбаев, передаёт корреспондент МИА Казинформ.

В Центре неотложной детской медицинской помощи города Алматы Камбар Стыбаев работает почти 30 лет, с 1990 года. За его плечами более 45 тыс. операций.

Камбар Стыбаев как опытный анестезиолог-реаниматолог не только обладает всей полнотой знаний и понимания характера любого оперативного вмешательства, но и разбирается во всех системах организма.

По словам врача, в его жизни были моменты, когда работать было очень тяжело, но он никогда не жалел о выборе профессии.

«Бывали дни, когда после дежурств чувствуешь себя как выжатый лимон. Бывали и такие случаи, когда едешь в автобусе домой и замечаешь, что у тебя на голове колпак, а на ногах бахилы», - смеется он.

В сутки у него более 20 операций. В целом же, в Центре детской неотложной помощи ежедневно до 28 операций.

«Медицина не стоит на месте. С каждым годом она прогрессирует в нашей стране. Вот, например, у нас в центре имеется все необходимое современное оборудование, не хуже чем в Израиле, с помощью которого мы оказываем качественную медицинскую помощь нашим деткам. В связи с чем летальные исходы на сегодня значительно уменьшились», - отмечает он.

Анестезиолог говорит, что ему всегда приходится быть начеку, поскольку несчастье может случиться в любое время суток. Но он к этому относится с понимаем, поскольку его обязанность - помогать людям.

«В нашей семье 5 детей. Мама мечтала, чтобы один из них был врачом. Вот так я и пришел в эту сферу. И не жалею. Главное в нашей нелегкой профессии - это любить ее. Каждая спасенная жизнь маленького пациента – для меня счастье», - признался Камбар Стыбаев.

Врачи анестезиологи-реаниматологи как бойцы невидимого фронта, поясняет Камбар Дулатович:

«Большинство людей думает, что это врач, который нужен для того, чтобы «сделать наркоз», и после чего он бесследно исчезает. Однако это убеждение неверно. Врачу анестезиологу-реаниматологу приходится каждый день бороться за жизни людей. Это врач, который сопровождает пациента до, во время и после операции, врач, который вытаскивает людей из критического состояния, борясь за его жизнь до последнего», - заявил он.

Камбар Стыбаев окончил Алматинский медицинский институт в 1989 году. После чего год проработал интерном в Алматинской детской областной больнице. А затем перевёлся в Центр неотложной детской медицинской помощи Алматы.