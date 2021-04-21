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30 лет Независимости: сколько организаций занимаются научными исследованиями и разработками в РК

Автор:  
Серик Сабеков
21 Апреля 2021, 11:51
30 лет Независимости: сколько организаций занимаются научными исследованиями и разработками в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каких достижений удалось добиться в отечественной научной сфере за годы Независимости рассказали в Министерстве образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве отмечают, что сфера науки в Казахстане регулируется принятыми в 2011 году Законом «О науке» и в 2015 году Законом РК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности».

В 1990-е годы в Казахстане насчитывалось 289 научных учреждений. Общая численность работников, занятых основной научно-технической деятельностью, составляла 50,6 тысячи человек.

На сегодня научными исследованиями и разработками занимаются 384 организации, в которых задействовано 22 378 человек, в том числе 17 454 специалиста-исследователя.

Увеличился приток молодежи в науку. Количество ученых в возрасте до 35 лет увеличилось с 6,4 тысячи человек в 2011 году до 8,1 тысячи человек в 2020 году.

С момента реализации Закона РК «О науке» выстроена работа основных структур данной системы: Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, государственной научно-технической экспертизы, Национальных научных советов, в состав которых входят ученые, эксперты, представители производства, бизнес-структур.

Действует новая модель управления наукой и новые механизмы финансирования науки - базовое, грантовое, программно-целевое финансирование.

В 2017 году завершена реализация 1 547 научных проектов грантового финансирования и 95 научных, научно-технических программ по программно-целевому финансированию на 2015-2017 годы. Из числа исполнителей проектов 35% (7 413 человек) – молодые ученые. Количество зарубежных ученых в составе исследовательских групп – 716 человек (по ГФ – 665, ПЦФ – 51 человек). Получены 222 охранных документа, в том числе 201 патент, 21 авторское свидетельство. Внедрено 86 разработок.

Усилена нормативная правовая база, регламентирующая науку. В частности, пересмотрены правила финансирования науки, проведения ГНТЭ, положение и состав ННС.

В нормативно-правовых актах повышена прозрачность принимаемых решений по грантовому и программно-целевому финансированию проектов (открытое голосование и онлайн-трансляция заседаний ННС), определены четкие критерии отбора проектов, введена оценка обоснованности запрашиваемого объема финансирования, суммирование баллов ГНТЭ и баллов ННС, ранжирование проектов по суммарному баллу для их утверждения к финансированию.

Впервые в декабре 2015 года Главой государства награждены 40 лауреатов новой Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби. В 2019 году премия присуждена 29 лауреатам, в 2020 году - 15.

Ежегодно присуждаются 6 именных премий и 75 государственных научных стипендий, в том числе 50 - для талантливых молодых ученых.

Создан Совет молодых ученых при министерстве.

Впервые для молодых ученых проводится конкурс на грантовое финансирование научных исследований на 2020-2022 годы.

С 2019 года во всех университетах начато обучение порядка 1 500 ученых и сотрудников ОКТ в рамках выделенных грантов на ОТТ/ОКТ.

Наблюдается значительный рост публикационной активности казахстанских ученых в международных рейтинговых изданиях.

На сегодня общее количество публикаций казахстанских ученых в базе данных Scopus в сравнении с 2011 годом выросло в 34 раза (с 577 до 19 879), в базе данных Web of Science – в 59 раз (с 425 до 25 088).

За последние пять лет каждая пятая публикация казахстанских ученых попадала в топ-25% научных журналов мира. В 2019 году 7 казахстанцев вошли в 1% самых цитируемых работ в мире в своей предметной области.

«Мы по праву гордимся нашими учеными, которые преданы своему делу и вносят большой вклад в развитие науки. Пандемия еще раз продемонстрировала, что без развития науки не может быть развития государства. Разработка учеными Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности отечественной вакцины от COVID-19 в очередной раз показала высокий потенциал отечественной науки», - отметил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Вместе с тем министр добавил, что на сегодня в данной сфере есть как безусловные достижения, так и проблемы.

«Мы со своей стороны принимаем комплексные меры по дальнейшему развитию казахстанской науки. Благодаря всесторонней поддержке Главы государства в научной сфере произошли позитивные изменения», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

По данным ведомства, финансирование науки из бюджета в последние два года увеличилось почти вдвое. К 2025 году финансирование науки планируется увеличить до 1% от ВВП, это станет большим толчком для развития отечественной науки.

Кроме того, если раньше конкурсы МОН на грантовое и программно-целевое финансирование проводились лишь один раз в три года, то теперь они будут проводиться ежегодно. Уже в 2020 году было проведено 5 конкурсов.

В 2020 году впервые были введены новые виды грантов – на коллаборацию, краткосрочные, индивидуальные, для молодых ученых и др.

На 80% увеличился размер стипендии для докторантов PhD (до 150 тысяч тенге).

В дальнейшем, согласно программе партии «Nur Otan», стипендия докторантов будет увеличиваться ежегодно на 15% и к 2025 году составит 260 тысяч тенге.

В Минобразовании отмечают, что изменения также коснулись и правил формирования перечня научных журналов. С этого года начнется реализация проекта по поддержке сильных научных журналов.

Согласно новых поправок в Закон «О науке» ежегодно будут выделяться 50 премий для лучших научных работников. По аналогии с конкурсом «Лучший преподаватель вуза» они будут получать премию в размере более 5 млн тенге.

При поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева в 2020 году открыта новая бюджетная программа по модернизации и укреплению базы научных организаций МОН, выделены 2,8 млрд тенге. Благодаря этому 23 института приобрели лабораторное оборудование.


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