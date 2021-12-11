30 лет Независимости: на сколько увеличилось число казахстанских вузов в рейтинге лучших университетов мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каких достижений удалось добиться за годы Независимости в системе высшего и технического образования Казахстана, сообщили в Министерстве образования и науки РК. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в Казахстане за годы Независимости сформирована национальная модель образования, направленная на повышение качества подготовки человеческих ресурсов, удовлетворение потребностей личности, общества и государства.

Сформирована нормативная правовая база. Приняты законы Республики Казахстан «Об образовании», «О высшем образовании», «О науке», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О государственной образовательной накопительной системе», «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», «О статусе педагога» и др.

Реализованы шесть государственных программ, направленных на развитие системы образования - государственная программа информатизации системы среднего образования на 1997-2002 годы, государственная программа «Образование», государственная программа развития образования в РК на 2005-2010 годы, государственная программа развития технического и профессионального образования в РК на 2008-2012 годы, государственная программа развития образования РК на 2011-2020 годы, государственная программа развития образования и науки РК на 2016-2019 годы.

Принята в 2019 году новая государственная программа развития образования и науки на 2020-2025 годы.





Высшее и послевузовское образование

На момент обретения Независимости в Казахстане функционировало 61 высшее учебное заведение. На сегодня их количество составляет 128.

За годы Независимости подготовлены 3,2 млн кадров с высшим образованием. Если в 1991 году выпуск специалистов с высшим образованием составил 42,2 тыс. человек, то на сегодня – 176,4 тыс. человек.

С 1999 года вузы Казахстана перешли на новую модель формирования студенческого контингента высших учебных заведений на основе государственного образовательного заказа.

Принят закон о расширении академической и управленческой самостоятельности вузов. С 2010 года Казахстан является участником Болонского процесса. Осуществлен переход к трехступенчатой модели подготовки кадров: бакалавриат - магистратура - докторантура.

Важным показателем качества и привлекательности отечественной системы высшего образования выступает степень ее интернационализации. Количество иностранных студентов в 2020 г. составило 29 069 человек (в 2010 г. – 10 361 человек, 2016 г. – 12 837 человек, в 2019 г. – 39 558 человек).

Число казахстанских вузов в международном рейтинге лучших университетов мира QS выросло с 5-ти до 10-ти за 2011 год, 2020 год, соответственно. Казахстанский вуз - КазНУ им. Аль-Фараби вошел в топ-200 лучших университетов мира по рейтингу QS.

С 2011 года реализуется программа академической мобильности обучающихся. Около 18 тыс. студентов прошли обучение в лучших зарубежных вузах - 2011 г. - 350 чел., 2019 г. – 603 чел. 2020 г – 1 300 чел.

С 2005 года ежегодно 200 лучшим преподавателям вузов присуждается грант «Лучший преподаватель вуза» для проведения научных исследований - 3000 человек.

2020 году впервые конкурс «Лучший преподаватель вуза» состоялся в электронном формате.

С 2019 года введено многократное проведение ЕНТ. Продолжается практика условного зачисления в вузы до завершения первого академического периода. Принято в вузы более 6 тыс. чел. - в 2019 году около 3 тыс. человек.

Впервые с 2020 года освобождены от сдачи блока ЕНТ иностранного языка лица, имеющие международные сертификаты - IELTS, TOEFL.

Освобождены от ЕНТ выпускники ТиПО при поступлении по профилю подготовки на платное обучение. Контингент приема таких студентов составил 35 297 человек (2018 г. – 11 819 человек).

Введен электронный сертификат ЕНТ и электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта.

С 2014 года реализуется социальный проект «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!», предусматривающий обучение молодежи из трудоизбыточных регионов в учебных заведениях трудодефицитных регионов. Ежегодно выделяются образовательные гранты (2014 г. – 1 050, 2020 г. – 5 107 грантов).

С 1993 года за успехи в учебе присуждена стипендия Президента РК (1993 г. – 58 человек, 2020 г. – 1 088 человек). Функционирует государственная образовательная накопительная система.

С 2011 года в стране функционирует высшее учебное заведение мирового уровня - Назарбаев Университет. 62 вуза (64,8%) внедряют опыт Назарбаев Университета. В 11 вузах с особым статусом 168 докторантам присуждена степень доктора PhD и они получили соответствующие дипломы собственного образца.

Учреждена международная стипендия «Болашак» постановлением Президента РК от 5 ноября 1993 года № 1394.

С 2016 года привлечены более 100 зарубежных топ-менеджеров и 861 зарубежных ученых. Усилены меры подготовки кадров в колледжах и вузах по востребованным специальностям, обновлена материальная база учебных заведений.

Активизирована работа по прекращению деятельности высших учебных заведений, которые предоставляют некачественное образование. Увеличены зарплаты ППС через повышение стоимости государственного образовательного гранта.

В 2011 году принят Закон РК «О науке», регулирующий общественные отношения в области науки и научно-технической деятельности, определяет основные принципы и механизмы функционирования и развития национальной научной системы РК.

Начиная с 2015 года, ведется работа по стимулированию научной деятельности путем коммерциализации ее результатов.

Увеличено финансирование науки, ежегодно дополнительно выделяется 3 млрд тенге на научные исследования молодых ученых. Казахстанская наука открыта для коллаборации с зарубежными учеными.

Получены значимые научные достижения по научным проектам и программам. В 2020 году создана отечественная вакцина против коронавирусной инфекции COVID – 19.





Техническое и профессиональное образование

На момент обретения независимости в Казахстане функционировали 693 государственные организации ТиПО. С 1999 года начался период бурного роста экономики страны. Увеличивался спрос на квалифицированные рабочие кадры. Это способствовало росту сети ТиПО в 1999-2011 годы на 47%. C 2000 года подготовлено более 2,5 млн. кадров.

Сегодня сеть ТиПО составляет 797 единиц. Контингент 475,9 тыс.чел. против 464,0 тыс.чел. 1991 года. Контингент обучающихся увеличился на 11,9 тыс. чел. или на 1,6%. За годы независимости создан АО «Холдинг «Кәсіпқор» для модернизации системы ТиПО. С 2010 года система ТиПО республики является активным участником Туринского процесса. В 2014 году Казахстан стал участником международного движения World Skills, которое объединяет 80 стран мира.

C 2012 года в Казахстане внедряется дуальное обучение. На сегодня дуальное обучение внедрено в 535 колледжах (в 2013 г. - 176 колледжей, в 2014 г. - 280 колледжей, 2015 г. -348 колледжей, 2016 г. – 421 колледж, 2017 г. - 460 колледжей, 2018 г. – 486 колледжей, 2019 г. - 518 колледжей).

За годы внедрения дуального обучения производственной практикой на базе предприятий и организаций в рамках дуального обучения охвачено более 206 740 студентов, в том числе обучающихся по госзаказу 174 394 человека.

В рамках госпрограммы «Еңбек» с 2014 года реализуется проект «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» (Серпін)

С начала реализации проекта (2015-2020 годы) организации ТиПО завершили обучение 3 210 человек.

С 2017 года продолжается реализация проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», что позволило охватить обучением более 300 тыс. человек.

Качественный показатель педагогов составляет: из 40,9 тыс. чел. (2000 г. – 21,9 тыс. человек), имеют высшее образование 38 тыс. человек (92,9%), ТиПО – 2,9 тыс. человек (7,1%).