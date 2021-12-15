30 лет Независимости: Инициативы Елбасы Нурсултана Назарбаева в мировой политике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За годы Независимости Казахстан зарекомендовал себя на международной арене, как миролюбивое государство, стремящееся внести свой вклад в установление глобального мира и стабильности. В немалой степени этому способствовала деятельность Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы Нурсултана Назарбаева. Об инициативах Елбасы Нурсултана Назарбаева в мировой политике читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Не случайно Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций на своей 64-й сессии единогласно приняла резолюцию №64/35 от 2 декабря 2009 года, которая утвердила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. Резолюция была инициирована Казахстаном в честь дня закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона в 1991 году.

Полигон был закрыт Указом Президента Казахской Советской Социалистической Республики Нурсултана Назарбаева от 29 августа 1991 года № 409.

«Это решение стало первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний. Позднее и другие государства закрыли или законсервировали свои полигоны. Таким образом, пример моей страны был поддержан и приобрел глобальный характер. Более того, он положил путь к принятию в 1996 году решения о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», – сказал Елбасы в своем видеообращении к участникам Международной онлайн-конференции по вопросам международной безопасности и возобновлению глобального ядерного диалога 30 ноября 2020 года.

Первый Президент Казахстана учредил премию за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность.

Также по инициативе Елбасы в Казахстане под эгидой МАГАТЭ создан Банк низкообогащенного урана, который позволяет любому государству обеспечить свое законное право на развитие мирного атома.

Первый Президент Казахстана выступал с важными инициативами на многих международных саммитах по вопросам ядерного разоружения. В 2016 году Нурсултан Назарбаев обратился с Манифестом «Мир. XXI Век» ко всем народам и лидерам мира. Суть Манифеста заключается в том, что к ядерному разоружению всем странам нужно идти сообща, и к 2045 году, столетию ООН, мир должен полностью отказаться от ядерного оружия. Манифест стал официальным документом ООН. Это признание мировым сообществом усилий и личного вклада Нурсултана Назарбаева в укрепление глобальной безопасности.

Благодаря усилиям Нурсултана Назарбаева, создан и успешно функционирует Евразийский экономический союз. Идею его создания Елбасы впервые озвучил во время официального визита в Россию в 1994 году. Выступая с лекцией в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова, Нурсултан Назарбаев заявил, что назрела необходимость в переходе на качественно новый уровень взаимоотношений между странами. Но Евразийский союз, как назвал его Елбасы, должен строиться на новых принципах. Основу нового объединения должны составлять наднациональные органы, в чью компетенцию будут входить две ключевые задачи: формирование единого экономического пространства и обеспечение совместной оборонной политики.

В 2014 году 29 мая в столице Казахстана был подписан Договор о создании Евразийского экономического союза. Россия, Беларусь и Казахстан ратифицировали этот договор 5, 9 и 14 октября соответственно. 10 октября 2014 года был подписан Договор о присоединении Армении к ЕАЭС и ратифицирован Арменией 4 декабря. 23 декабря того же года был подписан Договор о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС. В 2015 году 1 января Договор о создании ЕАЭС вступил в силу. Это официальный день создания Евразийского экономического союза.

В соответствии с замыслами Елбасы, в ЕАЭС действуют четыре наднациональных органа. Это Высший Евразийский экономический совет, Евразийский межправительственный экономический совет, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Суд Евразийского экономического союза.

В 2019 году, до начала пандемии коронавирусной инфекции, показатель взаимного товарооборота стран ЕАЭС увеличился на 2,3% и достиг 61,6 млрд долл. США.

Сразу после обретения Независимости, в 1992 году, на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Нурсултан Назарбаев предложил идею о проведении Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В своем выступлении Елбасы подчеркнул, что суть инициативы заключается в стремлении возобновить ранее не увенчавшиеся успехом попытки создать эффективную и универсальную структуру по обеспечению безопасности на азиатском континенте, где, в отличие от других регионов мира, подобный механизм еще не сформирован. Самый населенный регион планеты был обременен многочисленными конфликтами и взаимным недоверием между рядом государств. Опасения всего мирового сообщества вызывали набиравшие оборот в Азии проблемы распространения ядерного оружия, нелегальной миграции, резкое ухудшение состояния окружающей среды, экстремизм и наркоторговля.

Инициатива Елбасы нашла поддержку ряда азиатских государств и таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, Лига Арабских государств, и 4 июня 1992 года был проведен первый Саммит СВМДА.

В сентябре 2012 года в Астане состоялось юбилейное заседание СВМДА, посвященное 20-тилетию процесса. В своем выступлении Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность и эффективность СВМДА, отметив, что благодаря Совещанию различным культурам, цивилизациям и моделям развития удалось установить паназиатский диалог. Елбасы отметил, что СВМДА объединило большую часть государств Азии, которые представляют разные культуры, цивилизации и модели развития. Созданы все необходимые структуры, идет процесс по формированию основы для расширения экономического сотрудничества между странами-участницами Совещания.

Эта инициатива Первого Президента Казахстана теперь обрела реальную форму, самостоятельность в своем функционировании, стала важным элементом системы региональной и межрегиональной безопасности. Теперь это постоянно действующая международная организация.

Казахстан играет роль локомотива в объединении тюркского мира, является лидером в этом процессе. Следует помнить, что сразу после распада СССР в среде руководителей тюркоязычных государств стали вестись разговоры о создании Тюркского совета, еще в начале 90-х годов. Но все эти встречи носили, преимущественно, совещательный и консультативный характер.

Процесс обрел более четкие формы после того, как в 1993 году по инициативе Нурсултана Назарбаева была создана Международная организация тюркской культуры – ТЮРКСОЙ. Ее деятельность была направлена на обеспечение процесса духовного и культурного сближения тюркских народов. В 2008 году, также при непосредственном содействии Елбасы, была сформирована Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран, основной функцией которой стало укрепление межпарламентских связей между государствами тюркского пространства. И после этого получила сильную поддержку инициатива Елбасы Нурсултана Назарбаева о создании полноценного международного органа на тюркоязычном пространстве.

Решение о создании Тюркского совета было принято 3 октября 2009 года в азербайджанском городе Нахчыван. Среди главных целей и задач международной структуры – упрочение взаимного доверия, дружбы и добрососедства, поощрение мира и укрепления безопасности, содействие сотрудничеству на двустороннем и региональном уровнях.

К настоящему времени кооперация между странами приобрела прагматичный и содержательный характер. На передний план выходят вопросы углубления торгово-экономических, инвестиционных связей, а также вопросы развития трансконтинентальных транзитных коридоров.

По оценкам, совокупный рынок стран Тюркского совета составляет около 150 млн человек. В текущих ценах совокупный ВВП его стран-членов в 2019 году оценивался в 1,2 трлн долларов. Это означает, что тюркские страны обладают большим неиспользованным экономическим потенциалом.

Уникальная диалоговая площадка – Съезд лидеров мировых и традиционных религий, – создана в нашей столице по инициативе Первого Президента. Впервые Съезд был созван 23-24 сентября 2003 года. Выступая 13 февраля 2003 года на Международной конференции мира и согласия, сыгравшей важную роль в сближении религий, культур и народов и в которой приняли участие представители христианских, мусульманских, еврейских организаций, Елбасы обратился к представителям всех конфессий с инициативой о проведении в Казахстане Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«В советскую эпоху, в том числе и в Казахстане, был утвержден атеизм. Но наш народ не потерял веру в Бога. Сейчас в стране действует 3312 мечетей, храмов, молитвенных домов, синагог и других культовых сооружений. У нас издаются 47 средств массовой информации религиозного направления. В стране работают почти 500 иностранных миссионеров. Главные даты Исламского и Христианского календарей – общие праздники всех казахстанцев. Паствы всех религий, действующих в нашей стране, – члены одной большой казахстанской семьи. Мы все вместе созидаем новую страну, где нет места раздору и распрям», - сказал Нурсултан Назарбаев на V Съезде лидеров мировых и традиционных религий в июне 2015 года.

Елбасы отметил, что в Казахстане создана успешная модель сосуществования 18-ти конфессий, живущих в мире, согласии и взаимопонимании друг с другом. Казахстанское законодательство о религиозных объединениях основано на принципе равенства и свободы совести.

В шести Съездах, прошедших в столице Казахстана, приняли участие множество руководителей и выдающихся религиозных деятелей от всех мировых конфессией, на этой диалоговой площадке встречались и мирно дискутировали представители даже враждующих религиозных сообществ.

В январе 2010 года Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением к Постоянному совету Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и призвал страны-участницы ОБСЕ поддержать инициативу председательствующей в Организации Республики Казахстан о проведении Саммита на высшем уровне в Астане.

Помимо проведения Саммита, председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году сопровождалось рядом инициатив, направленных на усовершенствование и расширение деятельности Организации. В частности, Казахстан предложил ОБСЕ теснее контактировать с азиатскими интеграционными структурами, в первую очередь с созданным по инициативе Казахстана Совещанием по мерам взаимодействия и доверия в Азии, и вызвался стать связующим звеном между двумя организациями. Кроме того, казахстанской стороной было предложено наладить взаимодействие между Европейским Союзом и НАТО, ЕАЭС и ОДКБ.

В Саммите ОБСЕ 1-2 декабря 2010 года приняли участие 30 глав государств и правительств. По итогам Саммита была принята Астанинская декларация, во многих пунктах которой нашли свое отражение идеи Нурсултана Назарбаева, касающиеся расширения сферы интересов ОБСЕ. В частности, в пункте 10 Декларации говорится: «Мы признаем, что безопасность ОБСЕ неразделимо связана с прилегающими территориями, особенно Средиземноморьем и Азией. Поэтому нам необходимо повышать уровень взаимодействия с наши Партнерами по сотрудничеству. В частности, мы понимаем важность внесения эффективного вклада – исходя из возможностей и национальных интересов каждой их стран-участниц, – в коллективные международные усилия по формированию стабильного, независимого, процветающего и демократического Афганистана».

По инициативе Первого Президента РК с января по октябрь 2017 года в Астане состоялись семь международных встреч по сирийскому урегулированию. Таким образом, Казахстан стал играть значимую роль в содействии мирным переговорам, в том числе на Ближнем Востоке, проводя Астанинский процесс по урегулированию гражданского конфликта в Сирии. Всего было проведено более 12 встреч до 2019 года.

Гуманитарная операция «Жусан» была инициирована Первым Президентом-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в начале 2019 года, осуществлялась по его поручению, и в соответствии с санкцией Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Всего для возвращения казахстанцев провели пять операций «Жусан» по возвращению граждан из Сирии и одну операцию под названием «Русафа» — возвращению граждан из Ирака. По данным КНБ, в ходе спецопераций было эвакуировано 600 человек, в том числе 413 детей, 34 из них — сироты.

Одна из недавних миротворческих инициатив Казахстана – стало временное размещение Миссии ООН по содействию Афганистану в Алматы. В связи с эскалацией внутриполитической ситуации в Афганистане Организация Объединенных Наций обратилась к Казахстану с просьбой о временной передислокации в Алматы Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН, аккредитованных в ИРА.

Решение о принятии Миссии ООН по содействию Афганистану в Алматы было принято оперативно Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. С момента обращения до окончательного решения прошли считанные часы. Руководство ООН рассматривало несколько вариантов временного перемещения персонала. В итоге выбор пал на Алматы, как на крупный региональный центр финансовой и деловой активности.

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев на заседании «Astana Club-2021» 17 ноября текущего года заявил о важности консолидации международных усилий по стабилизации непростой ситуации в Афганистане. Нурсултан Назарбаев сообщил, что Казахстан имеет большой потенциал, чтобы выступить важным центром в рамках консолидации международных усилий по стабилизации непростой ситуации в Афганистане.