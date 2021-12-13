30 лет независимости и сотрудничества – об отношениях Казахстана со странами СНГ в фото

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году свое 30-летие независимости отмечают как Казахстан, так и ряд дружественных нам стран. Годы независимости наши страны прошли бок о бок, развивая региональное сотрудничество и межстрановые отношения. Корреспондент МИА «Казинформ» напомнит об основных вехах сотрудничества Казахстана со странами-соседями.





Россия. В настоящий момент в России и Казахстане работает более 11 тысяч совместных предприятий в различных отраслях экономики. Страны реализуют совместные проекты в области автомобилестроения, самолетостроения, глубокой нефтепереработки, а также в перерабатывающих отраслях АПК. В Казахстане присутствует практически весь крупный российский бизнес, в том числе «Росатом», «Газпром», «Лукойл», «Русал», «Камаз», Сбербанк, «Билайн», «Еврохим» и другие.

Россия и Казахстан создали несколько совместных предприятий по добыче и обогащению урана, в том числе международный центр в городе Ангарске (Иркутская область, РФ), «Заречное» и «Акбастау» (Туркестанская область, Казахстан). Страны также реализуют на базе ОАО «Уральский электрохимический комбинат» (входит в компанию «ТВЭЛ») проект Центра по обогащению урана в Новоуральске Свердловской области. Вооруженные силы двух стран регулярно проводят совместные учения, направленные на укрепление сотрудничества в области региональной безопасности и обороны, противодействия терроризму и экстремизму. Также Россия и Казахстан принимают участие в различных мероприятиях в рамках ОДКБ, членами которой они являются.

В рамках расширения сотрудничества по Байконуру Россия и Казахстан совместно работают над проектом «Байтерек», который предусматривает создание на космодроме нового космического ракетного комплекса (КРК). Двустороннее межправительственное соглашение о КРК «Байтерек» было заключено 22 декабря 2004 года в Москве. С этого комплекса планируется проводить беспилотные запуски российской перспективной ракеты-носителя «Союз-5» («Иртыш»). Рассматривается также возможность запуска с «Байтерека» ракеты-носителя «Союз-6», разрабатываемой на основе «Союза-5».

Начало летных испытаний КРК «Байтерек» с «Союзом-5» запланировано на 2023 год, первый запуск с космического комплекса «Союза-6» может состояться в 2025 году.

Еще одним важным партнером нашей страны во многих сферах является Узбекистан. Казахстан – один из трех основных торговых партнеров Узбекистана. Во внешнем товарообороте Казахстана Узбекистан занимает восьмую позицию между Швейцарией и Испанией. Узбекистан поставляет в Казахстан плодоовощную продукцию и сухофрукты.

Ранее в 2018 году Казахстан закупил у Узбекистана 3 тысячи автомобилей. В Казахстане налажено совместное производство автомобилей модели «Chevrolet». В свою очередь, Казахстан в больших объемах поставляет различные виды продукции в соседнюю страну. Ежегодно Узбекистан закупает у РК пшеницу на общую сумму в 80 миллионов долларов США.

В 2019 году из Казахстана были импортированы нефть и нефтепродукты на 100 миллионов долларов США. Республика Казахстан ратифицировала соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о сотрудничестве в сфере энергетики. Кроме того, Узбекистан ежегодно закупает у Казахстана медь и необработанный алюминий на 90 миллионов долларов США. Сегодня в Узбекистане заготавливается мука из пшеницы, выращенной в Казахстане, которая затем реализуется не только на внутреннем рынке нашей страны, но и отправляется на экспорт. А согласно данным Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, только в январе 2021 года Узбекистан экспортировал в Казахстан более 7 тысяч тонн помидоров на сумму 5 миллионов долларов США. Еще одно приоритетное направление сотрудничества – сфера транспортной коммуникации. Следует отметить взаимную интеграцию автомобильных и железных дорог двух стран. Вместе с тем, транспортно-коммуникационная сеть выполняет задачу транзита и для Кыргызстана, Туркменистана, Афганистана. Проложенная по территории Мактааральского района Казахстана автомобильная дорога служит связующим звеном между Ташкентом, Самаркандом, Термезом и Хайратоном (Афганистан).

Важным событием в жизни народов двух стран стало принятие решения о проведении в Казахстане года Узбекистана, а в Узбекистане – года Казахстана.

Сотрудничество с Таджикистаном также является стратегически важным аспектом для нашего государства. Объем взаимного товарооборота между Таджикистаном и Казахстаном в 2015 году составлял более 752,5 млн долларов. В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, этот показатель достиг 791,4 млн долларов, что на 3,7% больше чем в 2019 году.

Основными статьями поставки товаров из Таджикистана являются электроэнергия, хлопок, алюминий и изделия из него, руды, шлак и зола, плодоовощная продукция, а также текстильные материалы. Главная статья импорта из Казахстана в Таджикистан – зерно и мучные изделия, а также жиры и масла животного и растительного происхождения, соль, сера, поверхностно-активные органические вещества и строительные материалы. В достаточно больших объемах ввозятся также нефтепродукты, черные металлы, продукция неорганической химии. В период с 2007 по 2014 годы Казахстан инвестировал в экономику Республики Таджикистан 522,7 млн долларов. Из них 105 млн долларов - прямые инвестиции. В 2014 году Казахстан инвестировал в экономику Таджикистана 41,9 млн долларов. С участием казахстанских инвестиций на территории Таджикистана функционируют 84 совместных предприятия, 15 из них полностью принадлежат казахским инвесторам. В свою очередь в Казахстане создано четыре совместных предприятия с участием граждан Таджикистана.

В октябре 2008 года в Душанбе прошли Дни культуры Республики Казахстан в Республике Таджикистан, которые ближе познакомили жителей Таджикистана с новейшими достижениями Казахстана в сфере культуры и искусства.

Отношения независимых Казахстана и Беларуси уходят корнями в далекий 1992 год. Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества на сегодняшний день содержит более 80 международных договоров и документов. Казахстан занимает третье место по объему внешней торговли Республики Беларусь со странами СНГ после стран-соседей и ключевых торговых партнеров – России и Украины. В 2020 году объем внешней торговли товарами Республики Беларусь с Республикой Казахстан составил 847 млн долларов США.

При этом белорусский экспорт в Казахстан составил 747,1 млн долларов. Основные позиции белорусского экспорта в Казахстан в 2020 году: тракторы, комбайны, говядина свежая или охлажденная, молоко и сливки сгущенные и сухие, сахар, сыры и творог, мебель, лекарственные средства.

На территории Казахстана функционируют 7 крупных совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования (ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «МАЗ», ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и другие). На казахстанском рынке широко представлены товары известных белорусских торговых марок «Конте», «Марко», «Милавица», «Марк Формель», «Пинскдрев», «Гомельдрев», «Керамин», «Беллесизделие», «Алютех», «Коммунарка», «Санта-Бремор», а также мясомолочная продукция ведущих отечественных производителей.

В целом, товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане включает около 40 субъектов, созданных с участием белорусского капитала, а также более 170 дилерских организаций.

В том же 1992 году были установлены и дипломатические отношения с Кыргызской Республикой. За годы независимости двух стран было подписано более 160 кыргызско-казахстанских межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, наиболее значимыми из которых являются Договор о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и Договор о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года. Кыргызстан и Казахстан тесно взаимодействуют в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.

В экономике Кыргызстана Казахстан был и остается одним из основных торговых партнеров. В последние годы торгово-экономическое сотрудничество характеризуется положительной динамикой, а после создания ЕАЭС, куда в 2015 году вошел Кыргызстан, показатели взаимной торговли преимущественно росли. Так, например, в 2020 году двусторонний товарооборот между КР и РК составил 796,2 млн долларов США. Стороны намерены довести этот показатель до 1 млрд долларов и расширить номенклатуру торгуемых товаров и услуг. С момента установления двусторонних отношений между двумя государствами в Кыргызстан вложен достаточный объем казахстанских инвестиций - 7,7%. Несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, объем поступления прямых иностранных инвестиций из Казахстана за январь-сентябрь 2020 года составил 27 млн 525,6 тысяч долларов и в сравнении с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 9%. В Кыргызстане зарегистрированы 334 совместных предприятия с участием казахстанского капитала. В Казахстане 247 подобных предприятий с участием кыргызского капитала. И если в Кыргызстане предприятия в основном сосредоточены в финансовой сфере, добыче полезных ископаемых, производстве пищевых продуктов, торговле, транспорте и связи, строительстве и ремонтной сфере, то в Казахстане они заняты в сфере оптовой и розничной торговли, строительства, продажи автомобилей, разведения крупного рогатого скота, выращивания зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство, изготовления хлопчатобумажных нитей, прочих видах издательской деятельности.

Отношения между Казахстаном и Азербайджаном можно охарактеризовать, как пример взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества. За 30 лет Нур-Султан и Баку не только сохранили дружбу, но и сумели укрепить двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства. В этом процессе большую роль сыграли общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и Елбасы казахстанского народа Нурсултан Назарбаев. Азербайджан и Казахстан сегодня определяют архитектуру региональной интеграции и безопасности, успешно регулируют парадигмы развития, внося посильный вклад в дело глобального развития. Внешнеполитический курс, направленный на поддержание устойчивого диалога с соседними странами, развитие гармоничных социально-экономических, культурно-гуманитарных отношений с дружественными государствами себя полностью оправдывает, закладывая новые платформы полезного взаимодействия. Обе страны играют в регионе одну из ключевых функций интегратора.

Двусторонняя договорно-правовая база насчитывает около 70 документов во всех сферах сотрудничества. Отношения между Азербайджаном и Казахстаном налажены как в двустороннем, так и многостороннем формате в рамках различных международных организаций, страны активно взаимодействуют в различных организациях, таких как ООН, СНГ, ОИС, ССТГ, СВМДА, ОБСЕ, ОЭС и др.

Плодотворное сотрудничество также проходит в рамках Тюркского совета. Обе страны поддерживают реализацию совместных проектов по популяризации тюркской истории и культуры. На состоявшемся в октябре 2019 года в Баку Седьмом саммите глав государств Тюркского совета были приняты важные решения, касающиеся развития организации. Главы государств единогласно поддержали инициативу избрания Елбасы Нурсултана Назарбаева почетным председателем Тюркского совета. За последние 5 лет Президент Азербайджана 5 раз посещал с визитом Казахстан. Итогом многолетних плодотворных связей стало подписание 120 двухсторонних документов.

Необходимо также рассказать об основных вехах сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном. В рамках состоявшегося в мае 2013 года государственного визита туркменского лидера в Республику Казахстан, Президенты двух стран приняли участие в торжественной церемонии открытия туркмено­казахстанского участка железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран. Торжества по этому случаю были организованы на приграничных железнодорожных станциях Болашак и Серхетяка, куда прибыли высокие гости, а также у государственной границы, где находится «нулевой километр» новой стальной магистрали. Общая длина стального пути, пролегающего от казахстанских степей через Каракумы в горную провинцию Гулистан на севере Ирана, составляет 900 километров. Из них самый протяженный, почти 700-километровый участок магистрали приходится на территорию Туркменистана. В кратчайший срок, в сложных природных и климатических условиях туркменские железнодорожники проложили 444 километра магистрали - от железнодорожной станции Берекет через населенный пункт Гызылгая до государственной границы с Казахстаном, где вырос новый поселок Серхетяка. Именно это и стало залогом общего успеха, слаженной и эффективной работы специалистов двух стран. В рамках торжеств состоялся запуск ещё одного масштабного проекта - межгосударственной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), проложенной между Туркменистаном и Республикой Казахстан. Туркменистан и Казахстан являются одними из крупнейших в Евразии производителей и поставщиков углеводородов. Мощная ресурсная и промышленная база, транзитные возможности позволяют нашим странам осуществлять крупномасштабные, во многом уникальные проекты по доставке энергоносителей на международные рынки. Ярким примером тому служит успешное строительство газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, в торжественной церемонии ввода в строй которого в декабре 2009 года приняли участие главы этих государств.



