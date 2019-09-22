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21.09.2019 17:41
30 лет назад Тайказан вернули в Туркестан
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане открылась выставка «Возвращенные экспонаты» в честь 620-летия отлитья священного Тайказана и 30-летия его возвращения на историческое место. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу музея.
Директор Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан» Нурболат, Ах метжанов отметил, что одним из исторических экспонатов мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи является священный Тайказан.
В экспозиции «Возвращенные экспонаты» представлено около 50 предметов. В их числе фотографии 1864 года в альбоме русского путешественника А. Куна, архивный рисунок, который в 1935 году доставил Тайказан в Санкт-Петербург, уникальное фото, выставленное на экспозиции музея Эрмитажа, архивное изображение момента извлечения Тайказана из музея Эрмитажа в 1989 году, фотографии прибывших в мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи, медали и архивные документы республиканского турнира по казак курес среди молодежи.
Средневековый Тайказан, сохранившийся в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, был отлит 620 лет назад, в 1399 году по приказу правителя Турана Амира Тимура в кузнице мастера Абдила Азиза Шарафуддина Тебризи. Тайказан изготовлен из семи различных металлов: золота, серебра, меди, бронзы, свинца, цинка, олова.
Тайказан был направлен в 1935 году на III Международную конференцию иранских мастеров, которая прошла в городе Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, на три месяца, а спустя 54 года, 18 сентября 1989 года вернулся на историческую родину.
В возвращении Тайказана большой вклад внес государственный и общественный деятель, ученый-этнограф Узбекали Жанибеков.
В церемонии открытия выставки приняли участие ученые-историки и представители интеллигенции, такие как доктор филологических наук, профессор Кулбек Ергобек, кандидат исторических наук, исследователь истории Тайказана Дильдаш Мустапаева, почетные граждане города, члены Совета ветеранов и общественных организаций, студенты и старшеклассники, жители города и гости музея.
Выставка в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи будет работать в течение месяца.
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