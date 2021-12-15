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30 лет назад мы превратили мечту предков в реальность – Президент РК

15 Декабря 2021 16:21
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30 лет назад мы превратили мечту предков в реальность – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 лет назад мы превратили мечту предков в реальность. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уважаемые соотечественники! Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим праздником Независимости! 30 лет назад мы превратили мечту предков в реальность. На весь мир мы провозгласили независимость», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК подчеркнул, что независимость - это наше самое священное, самое ценное, самое главное богатство.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане началось торжественное мероприятие с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, посвященное 30-летию Независимости страны. В этом году народ Казахстана в 30-й раз отмечает День Независимости.

Напомним, 16 декабря 1991 года Казахстан начал свою абсолютно новую историю со статусом независимого государства. В этот же день Первый Президент Республики Казахстан-Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». День Независимости отмечается в соответствии с законами Республики Казахстан «О государственной независимости Республики Казахстан», подписанными Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым 16 декабря 1991 года, «О праздниках в Республике Казахстан», который был подписан 13 декабря 2001 года, с внесенными изменениями от 25 июня 2008 года и от 22 апреля 2009 года.


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#Президент Казахстана   #Нур-Султан   #30 лет Независимости  
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Автор:

Серик Сабеков

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