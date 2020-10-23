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30% – это реально – Лаззат Рамазанова о поручении Главы государства

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Октября 2020, 15:43
30% – это реально – Лаззат Рамазанова о поручении Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поручение Главы государства об увеличении представленности женщин на руководящих постах квазигоссектора станет хорошим социальным лифтом. Об этом заявила председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова в ходе расширенного совещания комиссии, передает МИА «Казинформ».

Она отметила, что Президент дал старт реализации нормы, заложенной в Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года в части увеличения представленности женщин в государственном, квазигосударственном секторе и корпоративных компаниях.

Первый этап концепции (до 2020 года) уже завершен. Сейчас Национальная и региональные комиссии должны сосредоточиться на выполнении новых задач, обозначенных Главой государства.

«Отрадно, что Глава государства делает акцент на увеличение представленности женщин в компаниях с участием государства. Такие предприятия могут задать правильный вектор в реализации гендерной стратегии. В этой связи центральные и местные исполнительные органы должны поэтапно привести в соответствие все нормативные документы, которые касаются развития квазигоссектора», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.

В то же время, по мнению Лаззат Рамазановой, перед женщинами открываются новые возможности.

«Поручение Президента – дополнительный социальный лифт для женщин. Сегодня женщины составляют 52% всего населения страны. Уверена, что они внесут вклад в реализацию поставленных задач. От того, насколько активно будет использован потенциал женщин в бизнес-секторе, будет расти благополучие всей страны», - резюмировала председатель Нацкомисии.

Напомним, в ходе четвертого заседания Национального совета общественного доверия Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости повышения доли женщин на руководящих должностях компаний с государственным участием до 30%. Такая норма сделает бизнес-сферу более привлекательной для женщин, повысит позиции Казахстана в соответствующих международных рейтингах.


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