+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 385.76 EUR 427.89
RUB 6.04 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

30 экономических документов на $2,4 млрд подписаны в рамках визита Президента РК в Германию

6 Декабря 2019 00:01
Поделиться:
30 экономических документов на $2,4 млрд подписаны в рамках визита Президента РК в Германию

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – В рамках визита Президента Казахстана в Германию подписаны тридцать казахстанско-германских экономических документов на общую сумму 2,4 миллиарда долларов.

Новости по теме

Казахстан и Германия договорились сотрудничать по разработке низкоуглеродной экономической стратегии
ФОТОРЕПОРТАЖ: Как выглядит Берлин во время визита Президента Казахстана Немецкий бизнес проявляет большой интерес к региону - Представительство Германской экономики в ЦА Визит Касым-Жомарта Токаева в Германию укрепит партнерство стран – немецкий эксперт

Об этом в четверг вечером рассказал журналистам председатель правления национальной компании Kazakh Invest Бауржан Сартбаев по итогам церемонии подписания, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках официального визита Главы государства в Германию подписаны 30 документов на общую сумму 2,4 млрд. долларов, которые охватывают различные отрасли, такие как переработка газа и машиностроение», - сказал Б.Сартбаев.

«Многие из них являются взаимосвязанными между собой и производят продукцию с высокой добавленной стоимостью», - добавил председатель правления национальной компании Kazakh Invest.

«Также одним из основных документов, подписанных сегодня, является совместный план по укреплению сотрудничества в области инвестиций между Kazakh Invest и Восточным комитетом германской экономики, который определяет приоритетные отрасли и конкретные проекты сотрудничества», - подчеркнул он.

Отметим, Восточный комитет германской экономики представляет интересы экономических кругов ФРГ в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Экономика, Германия,
Поделиться:

Автор:

Тимур Дюсекеев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив